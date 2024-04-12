https://ria.ru/20240412/ustanovka-1939459876.html

В Москве начали выпускать мобильную роботизированную пожарную установку

В Москве начали выпускать мобильную роботизированную пожарную установку - РИА Новости, 12.04.2024

В Москве начали выпускать мобильную роботизированную пожарную установку

В аккредитованном центре при МЧС России успешно прошла испытания новая московская разработка - мобильная роботизированная установка пожаротушения (МРУП),... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:13

2024-04-12T10:13

2024-04-12T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

россия

владислав овчинский

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининская аэс

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В аккредитованном центре при МЧС России успешно прошла испытания новая московская разработка - мобильная роботизированная установка пожаротушения (МРУП), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Московское "Специальное конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники" ("СКТБ ПР"), создавшее первые серийные образцы МРУП в конце прошлого года по заказу оператора российских атомных электростанций, способно выпускать в год до 50 таких установок. Роботы-пожарные вызвали интерес у ряда предприятий и ведомств. По данным компании, в начале этого года два аппарата поставлены на Нововоронежскую и Калининскую АЭС."Компания работает в ОЭЗ "Технополис "Москва" с 2013 года и производит многофункциональные робототехнические комплексы и системы специального назначения для атомной промышленности, органов безопасности и МЧС. За это время предприятие создало более 20 роботов разного класса, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях. В этот раз на основе собственных чертежей и моделей компания разработала робота для тушения пожаров любого класса опасности на самых сложных объектах, среди которых атомные станции, шахты и складские комплексы, а также при неконтролируемом распространении огня в природных условиях", – отметил Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, МРУП оснащен дистанционным управлением, телекамерами, тепловизором, приборами химической и радиационной разведки. Установка способна подавать огнетушащее средство на расстояние 60 метров.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

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москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, владислав овчинский, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининская аэс, ангстрем