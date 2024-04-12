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В Оренбурге дорога к скульптуре "Граница Европы и Азии" ушла под воду - РИА Новости, 12.04.2024
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12:49 12.04.2024 (обновлено: 13:25 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/ural-1939582647.html
В Оренбурге дорога к скульптуре "Граница Европы и Азии" ушла под воду
В Оренбурге дорога к скульптуре "Граница Европы и Азии" ушла под воду - РИА Новости, 12.04.2024
В Оренбурге дорога к скульптуре "Граница Европы и Азии" ушла под воду
Дорога к жанровой скульптуре "Граница Европы и Азии" полностью ушла под воду, река Урал поднялась до основания памятника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:49
2024-04-12T13:25
происшествия
оренбургский район
наводнения в россии — 2024
оренбург
европа
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ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Дорога к жанровой скульптуре "Граница Европы и Азии" полностью ушла под воду, река Урал поднялась до основания памятника, передает корреспондент РИА Новости. В Оренбургском районе в восьми населенных пунктах и 17 СНТ затопленными оказался 3551 дом, 3702 приусадебных участка. Эвакуировали 5007 человек, из них 624 ребенка. В Илекском районе под воздействием паводковых вод находятся три населенных пункта, в зоне затопления 13 домов с приусадебными участками. Эвакуировали 21 человека, сообщает правительство области.
https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938150329.html
оренбургский район
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Затопленная дорога к стеле, обозначающей границу Европы и Азии в Оренбурге
Дорогу к памятнику на границе Европы и Азии полностью затопило в Оренбурге
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происшествия, оренбургский район, наводнения в россии — 2024, оренбург, европа
Происшествия, Оренбургский район, Наводнения в России — 2024, Оренбург, Европа
В Оренбурге дорога к скульптуре "Граница Европы и Азии" ушла под воду

Река Урал поднялась до основания памятника "Граница Европы и Азии"

Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Дорога к жанровой скульптуре "Граница Европы и Азии" полностью ушла под воду, река Урал поднялась до основания памятника, передает корреспондент РИА Новости.
В Оренбургском районе в восьми населенных пунктах и 17 СНТ затопленными оказался 3551 дом, 3702 приусадебных участка. Эвакуировали 5007 человек, из них 624 ребенка. В Илекском районе под воздействием паводковых вод находятся три населенных пункта, в зоне затопления 13 домов с приусадебными участками. Эвакуировали 21 человека, сообщает правительство области.
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал
5 апреля, 21:53
 
ПроисшествияОренбургский районНаводнения в России — 2024ОренбургЕвропа
 
 
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