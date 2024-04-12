https://ria.ru/20240412/ural-1939582647.html
В Оренбурге дорога к скульптуре "Граница Европы и Азии" ушла под воду
В Оренбурге дорога к скульптуре "Граница Европы и Азии" ушла под воду - РИА Новости, 12.04.2024
В Оренбурге дорога к скульптуре "Граница Европы и Азии" ушла под воду
Дорога к жанровой скульптуре "Граница Европы и Азии" полностью ушла под воду, река Урал поднялась до основания памятника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:49
2024-04-12T12:49
2024-04-12T13:25
происшествия
оренбургский район
наводнения в россии — 2024
оренбург
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939582857_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ee3c66dbf727d24a23de743ec3a15202.jpg
ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Дорога к жанровой скульптуре "Граница Европы и Азии" полностью ушла под воду, река Урал поднялась до основания памятника, передает корреспондент РИА Новости. В Оренбургском районе в восьми населенных пунктах и 17 СНТ затопленными оказался 3551 дом, 3702 приусадебных участка. Эвакуировали 5007 человек, из них 624 ребенка. В Илекском районе под воздействием паводковых вод находятся три населенных пункта, в зоне затопления 13 домов с приусадебными участками. Эвакуировали 21 человека, сообщает правительство области.
https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938150329.html
оренбургский район
оренбург
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939582857_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5b6ac67e4d57709626f2889f0a010f75.jpg
Затопленная дорога к стеле, обозначающей границу Европы и Азии в Оренбурге
Дорогу к памятнику на границе Европы и Азии полностью затопило в Оренбурге
2024-04-12T12:49
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургский район, наводнения в россии — 2024, оренбург, европа
Происшествия, Оренбургский район, Наводнения в России — 2024, Оренбург, Европа
В Оренбурге дорога к скульптуре "Граница Европы и Азии" ушла под воду
Река Урал поднялась до основания памятника "Граница Европы и Азии"