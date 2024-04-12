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Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 62 сантиметра - РИА Новости, 12.04.2024
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08:37 12.04.2024 (обновлено: 08:48 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/ural-1939507091.html
Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 62 сантиметра
Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 62 сантиметра - РИА Новости, 12.04.2024
Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 62 сантиметра
Уровень реки Урал в Орске на утро составляет 798 сантиметров, за сутки упал на 62 сантиметра, сообщил губернатор Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:37
2024-04-12T08:48
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске на утро составляет 798 сантиметров, за сутки упал на 62 сантиметра, сообщил губернатор Оренбургской области в своем Telegram-канале.Ранее орский мэр Василий Козупица сообщал другую цифру. По его данным, уровень Урала упал на 184 сантиметра и составил 673 сантиметра."Уменьшаем сброс воды с Ириклинского гидроузла до 629 кубометров в секунду. Действия по системному снижению уже дали результаты в Орске: уровень Урала на сегодня - 798 сантиметра (минус 62 сантиметра за сутки). Коммунальные службы в Орске приступили к уборке", - сообщил Паслер.Из таблицы гидрологической обстановки в Орске, опубликованной в Telegram-канале мэрии, следует, что уровень воды в реке Урал в населенном пункте на 7.00 утра (5.00 мск) составлял 798 сантиметров, а к 10.00 (8.00 мск) – 790.При этом, критический уровень воды в Урале у Орска – 700 сантиметров.
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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 62 сантиметра

Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 62 сантиметра до 798 сантиметров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в районе мясокомбината в Орске
Последствия прорыва дамбы в районе мясокомбината в Орске - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия прорыва дамбы в районе мясокомбината в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске на утро составляет 798 сантиметров, за сутки упал на 62 сантиметра, сообщил губернатор Оренбургской области в своем Telegram-канале.
Ранее орский мэр Василий Козупица сообщал другую цифру. По его данным, уровень Урала упал на 184 сантиметра и составил 673 сантиметра.
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"Уменьшаем сброс воды с Ириклинского гидроузла до 629 кубометров в секунду. Действия по системному снижению уже дали результаты в Орске: уровень Урала на сегодня - 798 сантиметра (минус 62 сантиметра за сутки). Коммунальные службы в Орске приступили к уборке", - сообщил Паслер.
Из таблицы гидрологической обстановки в Орске, опубликованной в Telegram-канале мэрии, следует, что уровень воды в реке Урал в населенном пункте на 7.00 утра (5.00 мск) составлял 798 сантиметров, а к 10.00 (8.00 мск) – 790.
При этом, критический уровень воды в Урале у Орска – 700 сантиметров.
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