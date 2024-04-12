https://ria.ru/20240412/ural-1939507091.html

Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 62 сантиметра

Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 62 сантиметра - РИА Новости, 12.04.2024

Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 62 сантиметра

Уровень реки Урал в Орске на утро составляет 798 сантиметров, за сутки упал на 62 сантиметра, сообщил губернатор Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T08:37

2024-04-12T08:37

2024-04-12T08:48

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске на утро составляет 798 сантиметров, за сутки упал на 62 сантиметра, сообщил губернатор Оренбургской области в своем Telegram-канале.Ранее орский мэр Василий Козупица сообщал другую цифру. По его данным, уровень Урала упал на 184 сантиметра и составил 673 сантиметра."Уменьшаем сброс воды с Ириклинского гидроузла до 629 кубометров в секунду. Действия по системному снижению уже дали результаты в Орске: уровень Урала на сегодня - 798 сантиметра (минус 62 сантиметра за сутки). Коммунальные службы в Орске приступили к уборке", - сообщил Паслер.Из таблицы гидрологической обстановки в Орске, опубликованной в Telegram-канале мэрии, следует, что уровень воды в реке Урал в населенном пункте на 7.00 утра (5.00 мск) составлял 798 сантиметров, а к 10.00 (8.00 мск) – 790.При этом, критический уровень воды в Урале у Орска – 700 сантиметров.

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html

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орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орск, прорыв дамбы в орске, происшествия