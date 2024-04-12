https://ria.ru/20240412/ukraina-1939707224.html
Бывший аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга"
Бывший аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга" - РИА Новости, 12.04.2024
Бывший аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга"
Украинские власти неграмотно распоряжаются вооружениями, поставляемыми США и НАТО, - основные боевые системы Вашингтона и Брюсселя потеряны на поле боя, заявила РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:12
2024-04-12T20:12
2024-04-12T23:07
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ООН, 12 апр – РИА Новости. Украинские власти неграмотно распоряжаются вооружениями, поставляемыми США и НАТО, - основные боевые системы Вашингтона и Брюсселя потеряны на поле боя, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. "Западные поставки вооружений превратили украинскую армию в "машину Голдберга" (излишне сложную систему – ред.). То, что могло быть скоординированной, хорошо оснащаемой украинской оборонительной операцией, стало реактивной, чересчур сложной, хаотичной и даже идиотской (операцией - ред.)", - сказала Квятковски. По ее мнению, это было предсказуемо. По ее словам, многие из западных систем, требующих западного обслуживания и разведданных, использовались и используются "расточительным и даже трагичным образом". "Основные системы вооружений США и НАТО были потеряны после того, как их направляли в боевые операции, которые не могут полностью применять, обслуживать или координировать их. Украинская армия, зависимая от помощи и имеющая проблемы с материально-техническим обеспечением, превратилась в мясорубку для украинских служащих", - подчеркнула Квятковски. Она назвала безумным требование Киева отправить больше войск на фронт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, брюссель, нато, оон, министерство обороны сша
В мире, США, Брюссель, НАТО, ООН, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
Бывший аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга"
Экс-аналитик Пентагона: ВСУ неграмотно распоряжаются вооружениями НАТО и США
ООН, 12 апр – РИА Новости. Украинские власти неграмотно распоряжаются вооружениями, поставляемыми США и НАТО, - основные боевые системы Вашингтона и Брюсселя потеряны на поле боя, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски.
"Западные поставки вооружений превратили украинскую армию в "машину Голдберга" (излишне сложную систему – ред.). То, что могло быть скоординированной, хорошо оснащаемой украинской оборонительной операцией, стало реактивной, чересчур сложной, хаотичной и даже идиотской (операцией - ред.)", - сказала Квятковски.
По ее мнению, это было предсказуемо.
По ее словам, многие из западных систем, требующих западного обслуживания и разведданных, использовались и используются "расточительным и даже трагичным образом".
"Основные системы вооружений США и НАТО были потеряны после того, как их направляли в боевые операции, которые не могут полностью применять, обслуживать или координировать их. Украинская армия, зависимая от помощи и имеющая проблемы с материально-техническим обеспечением, превратилась в мясорубку для украинских служащих", - подчеркнула Квятковски.
Она назвала безумным требование Киева
отправить больше войск на фронт.