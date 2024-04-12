https://ria.ru/20240412/ukraina-1939707224.html

Бывший аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга"

Бывший аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга" - РИА Новости, 12.04.2024

Бывший аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга"

Украинские власти неграмотно распоряжаются вооружениями, поставляемыми США и НАТО, - основные боевые системы Вашингтона и Брюсселя потеряны на поле боя, заявила РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T20:12

2024-04-12T20:12

2024-04-12T23:07

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специальная военная операция на украине

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ООН, 12 апр – РИА Новости. Украинские власти неграмотно распоряжаются вооружениями, поставляемыми США и НАТО, - основные боевые системы Вашингтона и Брюсселя потеряны на поле боя, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. "Западные поставки вооружений превратили украинскую армию в "машину Голдберга" (излишне сложную систему – ред.). То, что могло быть скоординированной, хорошо оснащаемой украинской оборонительной операцией, стало реактивной, чересчур сложной, хаотичной и даже идиотской (операцией - ред.)", - сказала Квятковски. По ее мнению, это было предсказуемо. По ее словам, многие из западных систем, требующих западного обслуживания и разведданных, использовались и используются "расточительным и даже трагичным образом". "Основные системы вооружений США и НАТО были потеряны после того, как их направляли в боевые операции, которые не могут полностью применять, обслуживать или координировать их. Украинская армия, зависимая от помощи и имеющая проблемы с материально-техническим обеспечением, превратилась в мясорубку для украинских служащих", - подчеркнула Квятковски. Она назвала безумным требование Киева отправить больше войск на фронт.

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, брюссель, нато, оон, министерство обороны сша