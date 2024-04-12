Рейтинг@Mail.ru
Бывший аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга" - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 12.04.2024 (обновлено: 23:07 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939707224.html
Бывший аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга"
Бывший аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга" - РИА Новости, 12.04.2024
Бывший аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга"
Украинские власти неграмотно распоряжаются вооружениями, поставляемыми США и НАТО, - основные боевые системы Вашингтона и Брюсселя потеряны на поле боя, заявила РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:12
2024-04-12T23:07
в мире
сша
брюссель
нато
оон
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg
ООН, 12 апр – РИА Новости. Украинские власти неграмотно распоряжаются вооружениями, поставляемыми США и НАТО, - основные боевые системы Вашингтона и Брюсселя потеряны на поле боя, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. "Западные поставки вооружений превратили украинскую армию в "машину Голдберга" (излишне сложную систему – ред.). То, что могло быть скоординированной, хорошо оснащаемой украинской оборонительной операцией, стало реактивной, чересчур сложной, хаотичной и даже идиотской (операцией - ред.)", - сказала Квятковски. По ее мнению, это было предсказуемо. По ее словам, многие из западных систем, требующих западного обслуживания и разведданных, использовались и используются "расточительным и даже трагичным образом". "Основные системы вооружений США и НАТО были потеряны после того, как их направляли в боевые операции, которые не могут полностью применять, обслуживать или координировать их. Украинская армия, зависимая от помощи и имеющая проблемы с материально-техническим обеспечением, превратилась в мясорубку для украинских служащих", - подчеркнула Квятковски. Она назвала безумным требование Киева отправить больше войск на фронт.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
https://ria.ru/20240120/pomosch-1922463434.html
сша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ec6a9f870479517064b0f47ceabe226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, брюссель, нато, оон, министерство обороны сша
В мире, США, Брюссель, НАТО, ООН, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
Бывший аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга"

Экс-аналитик Пентагона: ВСУ неграмотно распоряжаются вооружениями НАТО и США

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 апр – РИА Новости. Украинские власти неграмотно распоряжаются вооружениями, поставляемыми США и НАТО, - основные боевые системы Вашингтона и Брюсселя потеряны на поле боя, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски.
"Западные поставки вооружений превратили украинскую армию в "машину Голдберга" (излишне сложную систему – ред.). То, что могло быть скоординированной, хорошо оснащаемой украинской оборонительной операцией, стало реактивной, чересчур сложной, хаотичной и даже идиотской (операцией - ред.)", - сказала Квятковски.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Украина вычерпала американский бюджет до дна
6 апреля, 08:00
По ее мнению, это было предсказуемо.
По ее словам, многие из западных систем, требующих западного обслуживания и разведданных, использовались и используются "расточительным и даже трагичным образом".
"Основные системы вооружений США и НАТО были потеряны после того, как их направляли в боевые операции, которые не могут полностью применять, обслуживать или координировать их. Украинская армия, зависимая от помощи и имеющая проблемы с материально-техническим обеспечением, превратилась в мясорубку для украинских служащих", - подчеркнула Квятковски.
Она назвала безумным требование Киева отправить больше войск на фронт.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Украина не получит от США помощи, которая позволит ей выжить, заявил Риттер
20 января, 06:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАБрюссельНАТОООНМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала