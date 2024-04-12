https://ria.ru/20240412/ukraina-1939654069.html

В США призвали Киев признать нереалистичность целей Зеленского

В США призвали Киев признать нереалистичность целей Зеленского - РИА Новости, 12.04.2024

В США призвали Киев признать нереалистичность целей Зеленского

Киев и Вашингтон должны признать тот факт, что цели Владимира Зеленского по возвращению Украины к границам 1991 года нереалистичны, заявил американский сенатор... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:16

2024-04-12T16:16

2024-04-12T16:44

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киев и Вашингтон должны признать тот факт, что цели Владимира Зеленского по возвращению Украины к границам 1991 года нереалистичны, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в статье для газеты New York Times. По мнению политика, которым он делится в статье для газеты New York Times, Украине следует перейти к обороне, чтобы сохранить живую силу и заполучить время для начала переговоров. "Но для этого потребуется, чтобы американское и украинское руководство признало, что заявленные Зеленским цели... - возвращение к границам 1991 года - нереалистичны", - пишет он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240411/bloomberg-1939465563.html

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936764989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский