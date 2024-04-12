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В США призвали Киев признать нереалистичность целей Зеленского - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 12.04.2024 (обновлено: 16:44 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939654069.html
В США призвали Киев признать нереалистичность целей Зеленского
В США призвали Киев признать нереалистичность целей Зеленского - РИА Новости, 12.04.2024
В США призвали Киев признать нереалистичность целей Зеленского
Киев и Вашингтон должны признать тот факт, что цели Владимира Зеленского по возвращению Украины к границам 1991 года нереалистичны, заявил американский сенатор... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:16
2024-04-12T16:44
в мире
украина
киев
москва
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киев и Вашингтон должны признать тот факт, что цели Владимира Зеленского по возвращению Украины к границам 1991 года нереалистичны, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в статье для газеты New York Times. По мнению политика, которым он делится в статье для газеты New York Times, Украине следует перейти к обороне, чтобы сохранить живую силу и заполучить время для начала переговоров. "Но для этого потребуется, чтобы американское и украинское руководство признало, что заявленные Зеленским цели... - возвращение к границам 1991 года - нереалистичны", - пишет он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240411/bloomberg-1939465563.html
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936764989.html
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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
В США призвали Киев признать нереалистичность целей Зеленского

Сенатор Вэнс призвал отказаться от идеи возврата Украины к границам 1991 года

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киев и Вашингтон должны признать тот факт, что цели Владимира Зеленского по возвращению Украины к границам 1991 года нереалистичны, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в статье для газеты New York Times.
По мнению политика, которым он делится в статье для газеты New York Times, Украине следует перейти к обороне, чтобы сохранить живую силу и заполучить время для начала переговоров.
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"Но для этого потребуется, чтобы американское и украинское руководство признало, что заявленные Зеленским цели... - возвращение к границам 1991 года - нереалистичны", - пишет он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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