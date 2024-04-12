В США призвали Киев признать нереалистичность целей Зеленского
Сенатор Вэнс призвал отказаться от идеи возврата Украины к границам 1991 года
© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киев и Вашингтон должны признать тот факт, что цели Владимира Зеленского по возвращению Украины к границам 1991 года нереалистичны, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в статье для газеты New York Times.
По мнению политика, которым он делится в статье для газеты New York Times, Украине следует перейти к обороне, чтобы сохранить живую силу и заполучить время для начала переговоров.
"Но для этого потребуется, чтобы американское и украинское руководство признало, что заявленные Зеленским цели... - возвращение к границам 1991 года - нереалистичны", - пишет он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.