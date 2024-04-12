https://ria.ru/20240412/ukraina-1939497444.html

"Катастрофа": раскрыто будущее Украины после конфликта

"Катастрофа": раскрыто будущее Украины после конфликта - РИА Новости, 12.04.2024

"Катастрофа": раскрыто будущее Украины после конфликта

После завершения конфликта на Украине может остаться 25 миллионов человек, из которых только треть будет приходиться на экономически активную часть населения,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T06:35

2024-04-12T06:35

2024-04-12T06:35

в мире

украина

алексей кущ

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. После завершения конфликта на Украине может остаться 25 миллионов человек, из которых только треть будет приходиться на экономически активную часть населения, заявил киевский экономист Алексей Кущ в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко."У нас сейчас вот по всем параметрам, по всем структурным элементам человеческого капитала, мы видим стремительное ухудшение", — заявил Кущ.По его словам, демографический кризис является национальной катастрофой для Украины, а его последствия могут обнулить для Киева даже "относительно успешное" завершение конфликта."По моим оценкам, демографический профиль Украины после войны – это 25 миллионов человек, из которых 10 миллионов – пенсионеры, пять миллионов – дети, примерно два-три миллиона – инвалиды и ветераны, то есть люди, которые получают определенные социальные выплаты. И экономически активное ядро экономики — примерно семь-восемь миллионов человек", — пояснил аналитик.Как отметил Кущ, еще несколько лет назад численность экономически активного населения Украины составляла около 17 миллионов человек."Причем самое поразительное — экономически активное ядро населения сокращается намного более быстрыми темпами, чем (общая. – ред.) численность населения, которая тоже падает. Это объясняется тем, что в стране остаются в основном либо пенсионеры, либо дети, которых родители не могут вывезти за рубеж. Ну а экономически активная часть населения всеми способами покидает страну", — констатировал он.В конце января газета Times сообщила со ссылкой на экспертов, что коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире. Летом 2023 года аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране, сообщал, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.

https://ria.ru/20240410/ukraina-1939150502.html

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в мире, украина, алексей кущ