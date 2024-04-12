"Из последних сил". Зеленский испугался поражения и пошел на отчаянные меры
Эксперт Денисов: украинский закон о мобилизации ущемляет права граждан
© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Michal Dyjuk
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Верховная рада приняла во втором (окончательном) чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Нарушителям правил воинского учета теперь грозят тяжелые последствия. Демобилизация отменяется. Что ждет украинцев — в материале РИА Новости.
Военная хитрость
Вторую редакцию документа депутаты дорабатывали с конца февраля. Внесли рекордные 4195 правок. Впрочем, в ночь перед голосованием их рассматривали в зале пленарного заседания всего около 30 парламентариев.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
За — 283. Один против. Сорок девять воздержались, 18 отсутствовали. Если не выдвинут блокирующее постановление, которое обязаны рассмотреть, Зеленский подпишет закон уже в мае.
В обсуждении активно участвовали военные. С докладами выступили главком Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. "Мы держим оборону из последних сил", — сообщил депутатам перед голосованием командующий Объединенными силами Юрий Содоль.
По настоянию генералов убрали поправку о демобилизации после 36 месяцев службы. "Европейская солидарность" Петра Порошенко это не поддержала и за окончательную версию фракция не голосовала. Сырский в письме к министру обороны Рустему Умерову предложил подготовить отдельный законопроект о ротации и увольнении военнослужащих. Его разработка, по признанию ведомства, займет не меньше восьми месяцев.
Закон о мобилизации стал "сигналом" для западных партнеров о том, что Киеву "нужно оружие", заявил нардеп Александр Федиенко.
Что нового
Предыдущий закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", принятый в 1993-м, в Киеве считали устаревшим. Последние поправки в него вносили в июне прошлого года.
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский
Новый вариант отличается принципиально. Например, повестка теперь считается действительной, даже если ее не выдали на руки. Дата вручения в таком случае — день оформления невозможности найти адресата. Через пять суток ТЦК сможет потребовать от полиции задержания уклониста и инициировать ограничение его гражданских прав.
Предусмотрены сроки обновления персональных данных в военкомате. Все военнообязанные обязаны сделать это в течение 60 дней после вступления закона в силу. Для этого надо лично посетить ТЦК или ЦНАП (аналог российских МФЦ). Есть и дистанционный вариант — через электронный кабинет призывника.
Все это касается и украинцев за рубежом. Причем в консульских услугах без предъявления военного билета им откажут. Чтобы оформить за границей документы, нужно вернуться на родину и посетить военкомат. А без разрешения ТЦК обратно могут не выпустить.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
"Сейчас за границей находится порядка десяти миллионов украинцев. И это не только женщины и дети. Отныне без уточнения своего статуса мужчины мобилизационного возраста лишены любых консульских услуг", — отмечает в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
Военный билет обязаны иметь при себе все мужчины внутри страны, независимо от категории годности и отсрочек. Помимо ТЦК, проверять военно-учетные документы имеет право полиция. Пограничники не пропустят без них даже с разрешением на выезд.
Желаемое и действительное
Чиновников высокого уровня, силовиков и работников критически важных предприятий от призыва освободили. Аспирантам сохранили бронь, как и студентам, получающим первое высшее образование. Женщины — только добровольно.
© Фото : РИА НовостиАкция протеста против условий мобилизации у здания одного из военкоматов в Киеве
© Фото : РИА Новости
Акция протеста против условий мобилизации у здания одного из военкоматов в Киеве
Инвалидов также не тронут. Тем не менее негодные к службе по здоровью должны проходить медицинскую комиссию после окончания установленной отсрочки в срок до 12 месяцев.
Принятию законопроекта предшествовало подписание Зеленским нескольких сопутствующих актов. Снизился возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Статус "ограниченно годен", позволявший избежать призыва, отменен. Все в этой категории обязаны пройти повторную медкомиссию в течение девяти месяцев.
Также Рада поддержала в первом чтении закон, ужесточающий наказание за нарушение правил мобилизации. Минимальный штраф — 8500 гривен (218 долларов) вместо 510 (13) и административное задержание до трех лет.
© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском
"Все эти документы — звенья одной цепи. Законопроект о мобилизации — просто один из пунктов процесса. Прежде всего представителям различных силовых органов предоставлены действенные механизмы. По сути, это ущемление прав обычных граждан. Власть прекрасно понимает, что теми методами и инструментами, которые у них были, они не обеспечат армию. Люди не хотят служить: боятся, не понимают конечных целей", — рассуждает Денисов.
Изменений на фронте ждать не следует, так как у Украины, вероятно, нет желаемого мобилизационного ресурса, продолжает политолог. Все эти меры не решают системных проблем. Киевский режим больше года пытается пополнить ВСУ живой силой, но не получается.
Однако Зеленский верит в тотальную мобилизацию — и в правовом плане, и в психологическом. У населения же за два года накопилась колоссальная внутренняя усталость, подчеркивает Денисов. Поэтому Киев и загоняет людей в еще более жесткие рамки.