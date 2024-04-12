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Подполье сообщило об ударе по боевикам "Кракена" в Харьковской области - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 12.04.2024 (обновлено: 12:17 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/udar-1939547913.html
Подполье сообщило об ударе по боевикам "Кракена" в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по боевикам "Кракена" в Харьковской области - РИА Новости, 12.04.2024
Подполье сообщило об ударе по боевикам "Кракена" в Харьковской области
Российские военные нанесли удар по расположению украинских националистов в Купянске, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:10
2024-04-12T12:17
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по расположению украинских националистов в Купянске, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилетело очень знатно в Купянск. Подробностей пока мало, известно, что много раненых и погибших. В том числе из понаехавших нацистов из "Кракена", — сказал собеседник агентства.Под удар также попали небольшие скопления ВСУ около сел Новоосиново и Ольховка.Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины.Его командир Сергей Величко объявлен в России в розыск по обвинению в пытках военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939261964.html
https://ria.ru/20240412/bas-1939544519.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об ударе по боевикам "Кракена" в Харьковской области

Подполье: российские ВС ударили по боевикам "Кракена" в Харьковской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБоевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по расположению украинских националистов в Купянске, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилетело очень знатно в Купянск. Подробностей пока мало, известно, что много раненых и погибших. В том числе из понаехавших нацистов из "Кракена", — сказал собеседник агентства.
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Под удар также попали небольшие скопления ВСУ около сел Новоосиново и Ольховка.
Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины.
Его командир Сергей Величко объявлен в России в розыск по обвинению в пытках военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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