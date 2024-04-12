https://ria.ru/20240412/udar-1939547913.html

Подполье сообщило об ударе по боевикам "Кракена" в Харьковской области

Подполье сообщило об ударе по боевикам "Кракена" в Харьковской области - РИА Новости, 12.04.2024

Подполье сообщило об ударе по боевикам "Кракена" в Харьковской области

Российские военные нанесли удар по расположению украинских националистов в Купянске, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:10

2024-04-12T11:10

2024-04-12T12:17

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по расположению украинских националистов в Купянске, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилетело очень знатно в Купянск. Подробностей пока мало, известно, что много раненых и погибших. В том числе из понаехавших нацистов из "Кракена", — сказал собеседник агентства.Под удар также попали небольшие скопления ВСУ около сел Новоосиново и Ольховка.Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины.Его командир Сергей Величко объявлен в России в розыск по обвинению в пытках военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939261964.html

https://ria.ru/20240412/bas-1939544519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, вооруженные силы украины, в мире