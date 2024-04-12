"Думай сам": новое требование Зеленского вызвало гнев в Сети
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к жалобам президента Украины Владимира Зеленского на российские удары по объектам критической инфраструктуры и его требованию предоставить системы противовоздушной обороны.
"Никто ничего не должен Украине. Если ты слишком горд для начала мирных переговоров, тогда сам придумай, как защищаться", — возмутился Vincent.
"Миру больше неинтересно поддерживать Украину. Ты остался один в этой борьбе. Лучше начать переговоры сейчас и закончить скорее этот конфликт. Начни переговоры, или все будет только хуже для Украины", — посоветовал Don Corleone.
"Ты можешь обманывать некоторых людей некоторое время, но не всех постоянно. НАТО тобой воспользовалась. Какой у тебя план для себя самого и своей семьи, когда украинцы заставят тебя отвечать за все смерти и разрушения, к которым ты привел ради личных амбиций?" — обратился к главе киевского режима Giles Rocholl Yorkshire Freelance Photographer UK.
"Твои люди больше не хотят сражаться. Прекрати отсылать их на смерть. Сдавайся и заканчивай конфликт прямо сейчас", — подытожил AmericaFirst.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.