https://ria.ru/20240412/trebovanie-1939527488.html

"Думай сам": новое требование Зеленского вызвало гнев в Сети

"Думай сам": новое требование Зеленского вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 12.04.2024

"Думай сам": новое требование Зеленского вызвало гнев в Сети

Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к жалобам президента Украины Владимира Зеленского на российские удары по объектам критической инфраструктуры... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:40

2024-04-12T09:40

2024-04-12T10:57

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к жалобам президента Украины Владимира Зеленского на российские удары по объектам критической инфраструктуры и его требованию предоставить системы противовоздушной обороны."Никто ничего не должен Украине. Если ты слишком горд для начала мирных переговоров, тогда сам придумай, как защищаться", — возмутился Vincent."Миру больше неинтересно поддерживать Украину. Ты остался один в этой борьбе. Лучше начать переговоры сейчас и закончить скорее этот конфликт. Начни переговоры, или все будет только хуже для Украины", — посоветовал Don Corleone."Ты можешь обманывать некоторых людей некоторое время, но не всех постоянно. НАТО тобой воспользовалась. Какой у тебя план для себя самого и своей семьи, когда украинцы заставят тебя отвечать за все смерти и разрушения, к которым ты привел ради личных амбиций?" — обратился к главе киевского режима Giles Rocholl Yorkshire Freelance Photographer UK."Твои люди больше не хотят сражаться. Прекрати отсылать их на смерть. Сдавайся и заканчивай конфликт прямо сейчас", — подытожил AmericaFirst.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют

https://ria.ru/20240411/zelenskiy-1939279665.html

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