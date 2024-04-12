https://ria.ru/20240412/travmy-1939641692.html

Экс-сотрудник СБУ получил травмы руки и ноги при взрыве в Москве

Экс-сотрудник СБУ получил травмы руки и ноги при взрыве в Москве - РИА Новости, 12.04.2024

Экс-сотрудник СБУ получил травмы руки и ноги при взрыве в Москве

Бывший сотрудник службы безопасности Украины получил травмы руки и ноги после взрыва машины на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:27

2024-04-12T15:27

2024-04-12T15:28

москва

служба безопасности украины

происшествия

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Бывший сотрудник службы безопасности Украины получил травмы руки и ноги после взрыва машины на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Автомобиль принадлежит бывшему офицеру СБУ. У него травмы руки и ноги", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство, пострадал хозяин внедорожника.Машина принадлежит бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости помощник Прозорова.Прозоров в последние годы жил в России, занимался расследованиями преступлений киевского режима.

https://ria.ru/20240326/sbu-1935804499.html

https://ria.ru/20240406/napadenie-1938211664.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, служба безопасности украины, происшествия