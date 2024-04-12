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Двоих пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге выписали из больницы - РИА Новости, 12.04.2024
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19:48 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/tramvay-1939702405.html
Двоих пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге выписали из больницы
Двоих пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге выписали из больницы - РИА Новости, 12.04.2024
Двоих пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге выписали из больницы
Двое пострадавших во время ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:48
2024-04-12T19:48
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
александр беглов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Двое пострадавших во время ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Telegram-канале. Как ранее сообщали РИА Новости в региональном главке МВД РФ, в пятницу днем трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Городской комитет по здравоохранению информировал, что женщина, пострадавшая в этом ДТП, госпитализирована в тяжелом состоянии, двое мужчин направлены в больницу в состоянии средней тяжести. "К счастью, двое пострадавших уже выписаны из больницы. Их здоровью ничего не угрожает. Ещё одна остается в больнице. Ее лечением занимаются лучшие специалисты", - говорится в сообщении. Отмечается, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, александр беглов
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
Двоих пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге выписали из больницы

Беглов: женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге, остается в больнице

© фото очевидцаНа месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов
© фото очевидца
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Двое пострадавших во время ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Telegram-канале.
Как ранее сообщали РИА Новости в региональном главке МВД РФ, в пятницу днем трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Городской комитет по здравоохранению информировал, что женщина, пострадавшая в этом ДТП, госпитализирована в тяжелом состоянии, двое мужчин направлены в больницу в состоянии средней тяжести.
"К счастью, двое пострадавших уже выписаны из больницы. Их здоровью ничего не угрожает. Ещё одна остается в больнице. Ее лечением занимаются лучшие специалисты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургРоссияАлександр Беглов
 
 
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