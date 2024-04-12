https://ria.ru/20240412/tramvay-1939702405.html

Двоих пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге выписали из больницы

Двоих пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге выписали из больницы - РИА Новости, 12.04.2024

Двоих пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге выписали из больницы

Двое пострадавших во время ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T19:48

2024-04-12T19:48

2024-04-12T19:48

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

россия

александр беглов

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Двое пострадавших во время ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Telegram-канале. Как ранее сообщали РИА Новости в региональном главке МВД РФ, в пятницу днем трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Городской комитет по здравоохранению информировал, что женщина, пострадавшая в этом ДТП, госпитализирована в тяжелом состоянии, двое мужчин направлены в больницу в состоянии средней тяжести. "К счастью, двое пострадавших уже выписаны из больницы. Их здоровью ничего не угрожает. Ещё одна остается в больнице. Ее лечением занимаются лучшие специалисты", - говорится в сообщении. Отмечается, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

https://ria.ru/20240412/tramvay-1939687052.html

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Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, александр беглов