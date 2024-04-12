Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге получила тяжелые травмы
Пострадавшую в ДТП с трамваем в Петербурге госпитализировали в тяжелом состоянии
© фото очевидцаНа месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов
© фото очевидца
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, госпитализирована в тяжелом состоянии, двое мужчин направлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщил городской комитет по здравоохранению в Telegram-канале.
Как сообщали РИА Новости в региональном главке МВД РФ, в пятницу днем трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов.
"В ДТП на Наличной улице у пересечения с улицей Одоевского в результате наезда трамвая пострадали три человека. Сорокапятилетняя женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в Мариинскую больницу, мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести доставлены в Елизаветинскую больницу", - информирует комздрав.
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