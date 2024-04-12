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Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге получила тяжелые травмы - РИА Новости, 12.04.2024
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17:13 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/tramvay-1939671217.html
Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге получила тяжелые травмы
Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге получила тяжелые травмы - РИА Новости, 12.04.2024
Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге получила тяжелые травмы
Женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, госпитализирована в тяжелом состоянии, двое мужчин направлены в больницу в состоянии средней тяжести, РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:13
2024-04-12T17:13
происшествия
санкт-петербург
россия
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, госпитализирована в тяжелом состоянии, двое мужчин направлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщил городской комитет по здравоохранению в Telegram-канале. Как сообщали РИА Новости в региональном главке МВД РФ, в пятницу днем трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. "В ДТП на Наличной улице у пересечения с улицей Одоевского в результате наезда трамвая пострадали три человека. Сорокапятилетняя женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в Мариинскую больницу, мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести доставлены в Елизаветинскую больницу", - информирует комздрав.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, дтп
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, ДТП
Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге получила тяжелые травмы

Пострадавшую в ДТП с трамваем в Петербурге госпитализировали в тяжелом состоянии

© фото очевидцаНа месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов
© фото очевидца
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, госпитализирована в тяжелом состоянии, двое мужчин направлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщил городской комитет по здравоохранению в Telegram-канале.
Как сообщали РИА Новости в региональном главке МВД РФ, в пятницу днем трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов.
"В ДТП на Наличной улице у пересечения с улицей Одоевского в результате наезда трамвая пострадали три человека. Сорокапятилетняя женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в Мариинскую больницу, мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести доставлены в Елизаветинскую больницу", - информирует комздрав.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияДТП
 
 
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