https://ria.ru/20240412/tramvay-1939671217.html

Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге получила тяжелые травмы

Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге получила тяжелые травмы - РИА Новости, 12.04.2024

Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге получила тяжелые травмы

Женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, госпитализирована в тяжелом состоянии, двое мужчин направлены в больницу в состоянии средней тяжести, РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:13

2024-04-12T17:13

2024-04-12T17:13

происшествия

санкт-петербург

россия

дтп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, госпитализирована в тяжелом состоянии, двое мужчин направлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщил городской комитет по здравоохранению в Telegram-канале. Как сообщали РИА Новости в региональном главке МВД РФ, в пятницу днем трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. "В ДТП на Наличной улице у пересечения с улицей Одоевского в результате наезда трамвая пострадали три человека. Сорокапятилетняя женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в Мариинскую больницу, мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести доставлены в Елизаветинскую больницу", - информирует комздрав.

https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, дтп