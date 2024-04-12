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В штабе Трампа уличили Зеленского во лжи - РИА Новости, 12.04.2024
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01:44 12.04.2024 (обновлено: 01:49 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/tramp-1939484203.html
В штабе Трампа уличили Зеленского во лжи
В штабе Трампа уличили Зеленского во лжи - РИА Новости, 12.04.2024
В штабе Трампа уличили Зеленского во лжи
Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа опроверг в беседе c New York Post информацию о том, что Владимир Зеленский в частном порядке пригласил... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T01:44
2024-04-12T01:49
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
михаил подоляк
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа опроверг в беседе c New York Post информацию о том, что Владимир Зеленский в частном порядке пригласил политика посетить Украину."Не было никаких попыток установить контакт (со стороны Зеленского. – ред.)", — заявил представитель штаба.По его словам, Трамп придерживается мнения, что ему было бы нецелесообразно сейчас приезжать на Украину, так как он "не является главнокомандующим".На этой неделе Зеленский заявил в интервью изданию Bild, что Трампа пригласили посетить Украину, он сообщил о готовности провести с экс-президентом переговоры. Как утверждает глава киевского режима, сам он политику не звонил, но Трампа пригласили на Украину "как публично, так и не публично".Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее говорил, что окружение украинского президента ищет варианты взаимодействия с новой командой Трампа, которая занимается его выборной кампанией, чтобы обсудить позиции Киева относительно урегулирования конфликта.Как утверждала газета Washington Post со ссылкой на источники, Трамп приватно заявлял, будто может положить конец конфликту на Украине, оказав давление на Киев, чтобы тот отказался от притязаний на Крым и Донбасс. Позже советник Трампа Джейсон Миллер опроверг сообщения СМИ, что у того есть план по завершению конфликта.
https://ria.ru/20240411/cnn-1939405669.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
В штабе Трампа уличили Зеленского во лжи

NYP: штаб Трампа опроверг слова Зеленского о визите экс-президента на Украину

© AP Photo / Wolfgang RattayВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа опроверг в беседе c New York Post информацию о том, что Владимир Зеленский в частном порядке пригласил политика посетить Украину.
"Не было никаких попыток установить контакт (со стороны Зеленского. – ред.)", — заявил представитель штаба.
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Вчера, 16:56
По его словам, Трамп придерживается мнения, что ему было бы нецелесообразно сейчас приезжать на Украину, так как он "не является главнокомандующим".
На этой неделе Зеленский заявил в интервью изданию Bild, что Трампа пригласили посетить Украину, он сообщил о готовности провести с экс-президентом переговоры. Как утверждает глава киевского режима, сам он политику не звонил, но Трампа пригласили на Украину "как публично, так и не публично".
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее говорил, что окружение украинского президента ищет варианты взаимодействия с новой командой Трампа, которая занимается его выборной кампанией, чтобы обсудить позиции Киева относительно урегулирования конфликта.
Как утверждала газета Washington Post со ссылкой на источники, Трамп приватно заявлял, будто может положить конец конфликту на Украине, оказав давление на Киев, чтобы тот отказался от притязаний на Крым и Донбасс. Позже советник Трампа Джейсон Миллер опроверг сообщения СМИ, что у того есть план по завершению конфликта.
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийМихаил Подоляк
 
 
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