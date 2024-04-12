https://ria.ru/20240412/tn-1939498055.html

СМИ: Аргентина признала Иран и "Хезболлу" виновными в теракте 1994 года

СМИ: Аргентина признала Иран и "Хезболлу" виновными в теракте 1994 года - РИА Новости, 12.04.2024

СМИ: Аргентина признала Иран и "Хезболлу" виновными в теракте 1994 года

Кассационная палата столичного аргентинского суда постановила пересмотреть приговоры по одному из судебных дел о нападении на еврейский культурный центр в 1994... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T06:50

2024-04-12T06:50

2024-04-12T06:50

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МЕХИКО, 12 апр - РИА Новости. Кассационная палата столичного аргентинского суда постановила пересмотреть приговоры по одному из судебных дел о нападении на еврейский культурный центр в 1994 году и провести новое судебное разбирательство в отсутствие иранцев, проходящих по этому делу, а также пришла к выводу, что теракт был организован Ираном и осуществлен ливанским движением "Хезболлах", сообщил телеканал TN. "В двух постановлениях ... было сочтено доказанным, что Тегеран стоял за нападением, совершенным 18 июля 1994 года на аргентинскую еврейскую общину, в результате которого погибли 85 человек. Кроме того, нападение на AMIA суд назвал преступлением против человечности, призвав провести правовые реформы, чтобы иметь заочно возможность судить беглых подозреваемых. Это семеро ливанцев и иранцев, имеющих международный ордер Интерпола на арест и находящихся под защитой в своих странах", - говорится в сообщении на сайте TN. Согласно постановлениям Кассационной палаты по уголовным делам, которые цитирует СМИ, ответственность за нападения на посольство Израиля и AMIA лежит на движении "Хезболлах", а сами теракты "отвечали политическому и стратегическому замыслу" Ирана. "Хезболлах", как отмечается, "действовала согласно замыслу, организации, планированию и финансированию государственных и полугосударственных организаций, подчиненных правительству аятолл". В этой связи в суде заявили, что на Иран "возлагается международная ответственность, даже если террористический акт был совершен группой, которая формально не является государством, но действует под контролем или руководством оного (как в случае отношений между "Хезболлах" и Исламской Республикой Иран)". По мнению аргентинских судей, Иран можно квалифицировать как террористическое государство и возложить на него международную ответственность, что будет подразумевать обязательство полностью возместить причиненный моральный и материальный ущерб жертвам и пострадавшим. В постановлениях отмечается, что Аргентина стала мишенью террористов из-за "одностороннего решения правительства Карлоса Менема отменить три контракта на поставку ядерных материалов и технологий, согласованных с Тегераном". В 1994 году у здания еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе была взорвана бомба, взрыв унес жизни 85 человек, более 200 были ранены. Аргентина обвинила в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта целый ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента Хашеми Рафсанджани и семерых бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.

https://ria.ru/20231016/shkoly-1903199411.html

https://ria.ru/20240406/ataki-1938314773.html

https://ria.ru/20231210/terakt-1914961503.html

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в мире, иран, аргентина, тегеран (город), карлос менем, хезболла, интерпол