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СМИ: Аргентина признала Иран и "Хезболлу" виновными в теракте 1994 года - РИА Новости, 12.04.2024
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06:50 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/tn-1939498055.html
СМИ: Аргентина признала Иран и "Хезболлу" виновными в теракте 1994 года
СМИ: Аргентина признала Иран и "Хезболлу" виновными в теракте 1994 года - РИА Новости, 12.04.2024
СМИ: Аргентина признала Иран и "Хезболлу" виновными в теракте 1994 года
Кассационная палата столичного аргентинского суда постановила пересмотреть приговоры по одному из судебных дел о нападении на еврейский культурный центр в 1994... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T06:50
2024-04-12T06:50
в мире
иран
аргентина
тегеран (город)
карлос менем
хезболла
интерпол
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МЕХИКО, 12 апр - РИА Новости. Кассационная палата столичного аргентинского суда постановила пересмотреть приговоры по одному из судебных дел о нападении на еврейский культурный центр в 1994 году и провести новое судебное разбирательство в отсутствие иранцев, проходящих по этому делу, а также пришла к выводу, что теракт был организован Ираном и осуществлен ливанским движением "Хезболлах", сообщил телеканал TN. "В двух постановлениях ... было сочтено доказанным, что Тегеран стоял за нападением, совершенным 18 июля 1994 года на аргентинскую еврейскую общину, в результате которого погибли 85 человек. Кроме того, нападение на AMIA суд назвал преступлением против человечности, призвав провести правовые реформы, чтобы иметь заочно возможность судить беглых подозреваемых. Это семеро ливанцев и иранцев, имеющих международный ордер Интерпола на арест и находящихся под защитой в своих странах", - говорится в сообщении на сайте TN. Согласно постановлениям Кассационной палаты по уголовным делам, которые цитирует СМИ, ответственность за нападения на посольство Израиля и AMIA лежит на движении "Хезболлах", а сами теракты "отвечали политическому и стратегическому замыслу" Ирана. "Хезболлах", как отмечается, "действовала согласно замыслу, организации, планированию и финансированию государственных и полугосударственных организаций, подчиненных правительству аятолл". В этой связи в суде заявили, что на Иран "возлагается международная ответственность, даже если террористический акт был совершен группой, которая формально не является государством, но действует под контролем или руководством оного (как в случае отношений между "Хезболлах" и Исламской Республикой Иран)". По мнению аргентинских судей, Иран можно квалифицировать как террористическое государство и возложить на него международную ответственность, что будет подразумевать обязательство полностью возместить причиненный моральный и материальный ущерб жертвам и пострадавшим. В постановлениях отмечается, что Аргентина стала мишенью террористов из-за "одностороннего решения правительства Карлоса Менема отменить три контракта на поставку ядерных материалов и технологий, согласованных с Тегераном". В 1994 году у здания еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе была взорвана бомба, взрыв унес жизни 85 человек, более 200 были ранены. Аргентина обвинила в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта целый ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента Хашеми Рафсанджани и семерых бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.
https://ria.ru/20231016/shkoly-1903199411.html
https://ria.ru/20240406/ataki-1938314773.html
https://ria.ru/20231210/terakt-1914961503.html
иран
аргентина
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в мире, иран, аргентина, тегеран (город), карлос менем, хезболла, интерпол
В мире, Иран, Аргентина, Тегеран (город), Карлос Менем, Хезболла, Интерпол
СМИ: Аргентина признала Иран и "Хезболлу" виновными в теракте 1994 года

TN: аргентинский суд признал Иран и "Хезболлу" виновными в теракте 1994 года

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 апр - РИА Новости. Кассационная палата столичного аргентинского суда постановила пересмотреть приговоры по одному из судебных дел о нападении на еврейский культурный центр в 1994 году и провести новое судебное разбирательство в отсутствие иранцев, проходящих по этому делу, а также пришла к выводу, что теракт был организован Ираном и осуществлен ливанским движением "Хезболлах", сообщил телеканал TN.
"В двух постановлениях ... было сочтено доказанным, что Тегеран стоял за нападением, совершенным 18 июля 1994 года на аргентинскую еврейскую общину, в результате которого погибли 85 человек. Кроме того, нападение на AMIA суд назвал преступлением против человечности, призвав провести правовые реформы, чтобы иметь заочно возможность судить беглых подозреваемых. Это семеро ливанцев и иранцев, имеющих международный ордер Интерпола на арест и находящихся под защитой в своих странах", - говорится в сообщении на сайте TN.
Двери еврейской школы в Лондоне, облитые красной краской. 16 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Две еврейские школы в Лондоне облили красной краской, пишут СМИ
16 октября 2023, 22:31
Согласно постановлениям Кассационной палаты по уголовным делам, которые цитирует СМИ, ответственность за нападения на посольство Израиля и AMIA лежит на движении "Хезболлах", а сами теракты "отвечали политическому и стратегическому замыслу" Ирана.
"Хезболлах", как отмечается, "действовала согласно замыслу, организации, планированию и финансированию государственных и полугосударственных организаций, подчиненных правительству аятолл". В этой связи в суде заявили, что на Иран "возлагается международная ответственность, даже если террористический акт был совершен группой, которая формально не является государством, но действует под контролем или руководством оного (как в случае отношений между "Хезболлах" и Исламской Республикой Иран)".
По мнению аргентинских судей, Иран можно квалифицировать как террористическое государство и возложить на него международную ответственность, что будет подразумевать обязательство полностью возместить причиненный моральный и материальный ущерб жертвам и пострадавшим.
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В постановлениях отмечается, что Аргентина стала мишенью террористов из-за "одностороннего решения правительства Карлоса Менема отменить три контракта на поставку ядерных материалов и технологий, согласованных с Тегераном".
В 1994 году у здания еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе была взорвана бомба, взрыв унес жизни 85 человек, более 200 были ранены. Аргентина обвинила в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта целый ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента Хашеми Рафсанджани и семерых бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.
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