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Источник сообщил о возбуждении дела против правнучки Чкалова - РИА Новости, 12.04.2024
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10:43 12.04.2024 (обновлено: 22:12 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/terrorizm-1939541879.html
Источник сообщил о возбуждении дела против правнучки Чкалова
Источник сообщил о возбуждении дела против правнучки Чкалова - РИА Новости, 12.04.2024
Источник сообщил о возбуждении дела против правнучки Чкалова
Против правнучки легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:43
2024-04-12T22:12
происшествия
россия
дарья богданова
валерий чкалов
олег кашин
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Против правнучки легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. &quot;В отношении Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России (&quot;Публичные призывы к террористической деятельности&quot;)&quot;, — сказал собеседник агентства.Он добавил, что поводом для возбуждения уголовного дела стало в том числе интервью Богдановой Олегу Кашину*, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Правоохранители намерены объявить Богданову в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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происшествия, россия, дарья богданова, валерий чкалов, олег кашин
Происшествия, Россия, Дарья Богданова, Валерий Чкалов, Олег Кашин
Источник сообщил о возбуждении дела против правнучки Чкалова

На правнучку Чкалова завели уголовное дело за призывы к терроризму

© Страница Дарьи Богдановой в соцсетиДарья Богданова
Дарья Богданова
© Страница Дарьи Богдановой в соцсети
Дарья Богданова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Против правнучки легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"В отношении Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России ("Публичные призывы к террористической деятельности")", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поводом для возбуждения уголовного дела стало в том числе интервью Богдановой Олегу Кашину*, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
Правоохранители намерены объявить Богданову в международный розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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ПроисшествияРоссияДарья БогдановаВалерий ЧкаловОлег Кашин
 
 
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