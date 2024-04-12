https://ria.ru/20240412/terrorizm-1939541879.html

Источник сообщил о возбуждении дела против правнучки Чкалова

Источник сообщил о возбуждении дела против правнучки Чкалова - РИА Новости, 12.04.2024

Источник сообщил о возбуждении дела против правнучки Чкалова

Против правнучки легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:43

2024-04-12T10:43

2024-04-12T22:12

происшествия

россия

дарья богданова

валерий чкалов

олег кашин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939626722_276:75:1280:640_1920x0_80_0_0_70ededb94d9b8c48700ee7ae8ad774a6.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Против правнучки легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В отношении Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России ("Публичные призывы к террористической деятельности")", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что поводом для возбуждения уголовного дела стало в том числе интервью Богдановой Олегу Кашину*, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Правоохранители намерены объявить Богданову в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240209/galkin-1926379784.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, дарья богданова, валерий чкалов, олег кашин