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Небензя высказался по вопросу участия Запада в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 12.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:47 12.04.2024 (обновлено: 18:07 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/terakt-1939677650.html
Небензя высказался по вопросу участия Запада в теракте в "Крокусе"
Небензя высказался по вопросу участия Запада в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 12.04.2024
Небензя высказался по вопросу участия Запада в теракте в "Крокусе"
Вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку теракта в "Крокус сити холл" остается открытым, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:47
2024-04-12T18:07
теракт в "крокус сити холле"
крокус
в мире
россия
василий небензя
киев
москва
крокус сити холл
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ООН, 12 апр – РИА Новости. Вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку теракта в "Крокус сити холл" остается открытым, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Не будем скрывать, что на фоне столь ожесточенных попыток перевести стрелки на ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.) и любой ценой выгородить Киев без оглядки на выводы следствия остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта", - сказал Небензя."Тем более, что посольства ряда западных стран незадолго до 22 марта публиковали информацию для своих граждан с рекомендациями не посещать места скопления народа в Москве, в частности концертные залы", - добавил он.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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крокус, в мире, россия, василий небензя, киев, москва, крокус сити холл, оон
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, В мире, Россия, Василий Небензя, Киев, Москва, Крокус Сити Холл, ООН
Небензя высказался по вопросу участия Запада в теракте в "Крокусе"

Небензя: вопрос вовлеченности Запада в подготовку теракта в "Крокусе" еще открыт

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Обстановка у "Крокус Сити Холл"
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ООН, 12 апр – РИА Новости. Вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку теракта в "Крокус сити холл" остается открытым, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Не будем скрывать, что на фоне столь ожесточенных попыток перевести стрелки на ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.) и любой ценой выгородить Киев без оглядки на выводы следствия остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта", - сказал Небензя.
«
"Тем более, что посольства ряда западных стран незадолго до 22 марта публиковали информацию для своих граждан с рекомендациями не посещать места скопления народа в Москве, в частности концертные залы", - добавил он.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Вчера, 17:35
 
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