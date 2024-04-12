https://ria.ru/20240412/terakt-1939677650.html

Небензя высказался по вопросу участия Запада в теракте в "Крокусе"

Небензя высказался по вопросу участия Запада в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 12.04.2024

Небензя высказался по вопросу участия Запада в теракте в "Крокусе"

Вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку теракта в "Крокус сити холл" остается открытым, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:47

2024-04-12T17:47

2024-04-12T18:07

теракт в "крокус сити холле"

крокус

в мире

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василий небензя

киев

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крокус сити холл

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ООН, 12 апр – РИА Новости. Вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку теракта в "Крокус сити холл" остается открытым, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Не будем скрывать, что на фоне столь ожесточенных попыток перевести стрелки на ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.) и любой ценой выгородить Киев без оглядки на выводы следствия остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта", - сказал Небензя."Тем более, что посольства ряда западных стран незадолго до 22 марта публиковали информацию для своих граждан с рекомендациями не посещать места скопления народа в Москве, в частности концертные залы", - добавил он.* Террористическая группировка, запрещенная в России

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