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Сомнений в вовлеченности Украины в теракт в "Крокусе" нет, заявил Небензя - РИА Новости, 12.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:35 12.04.2024 (обновлено: 19:39 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/terakt-1939676160.html
Сомнений в вовлеченности Украины в теракт в "Крокусе" нет, заявил Небензя
Сомнений в вовлеченности Украины в теракт в "Крокусе" нет, заявил Небензя - РИА Новости, 12.04.2024
Сомнений в вовлеченности Украины в теракт в "Крокусе" нет, заявил Небензя
Нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в подмосковном "Крокус сити холле", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:35
2024-04-12T19:39
теракт в "крокус сити холле"
украина
киев
оон
крокус сити холл
крокус
в мире
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ООН, 12 апр - РИА Новости. Нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в подмосковном "Крокус сити холле", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Уже на этом этапе не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное бесчеловечное преступление", - сказал Небензя.По его словам, со всем основанием можно утверждать, что следы заказчика теракта ведут в Киев.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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украина, киев, оон, крокус сити холл, крокус, в мире, россия, василий небензя
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Киев, ООН, Крокус Сити Холл, Крокус, В мире, Россия, Василий Небензя
Сомнений в вовлеченности Украины в теракт в "Крокусе" нет, заявил Небензя

Небензя: следы заказчика теракта в "Крокусе" ведут в Киев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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ООН, 12 апр - РИА Новости. Нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в подмосковном "Крокус сити холле", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Уже на этом этапе не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное бесчеловечное преступление", - сказал Небензя.
По его словам, со всем основанием можно утверждать, что следы заказчика теракта ведут в Киев.
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