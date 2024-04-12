https://ria.ru/20240412/terakt-1939676160.html

Сомнений в вовлеченности Украины в теракт в "Крокусе" нет, заявил Небензя

Сомнений в вовлеченности Украины в теракт в "Крокусе" нет, заявил Небензя - РИА Новости, 12.04.2024

Сомнений в вовлеченности Украины в теракт в "Крокусе" нет, заявил Небензя

Нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в подмосковном "Крокус сити холле", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:35

2024-04-12T17:35

2024-04-12T19:39

теракт в "крокус сити холле"

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ООН, 12 апр - РИА Новости. Нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в подмосковном "Крокус сити холле", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Уже на этом этапе не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное бесчеловечное преступление", - сказал Небензя.По его словам, со всем основанием можно утверждать, что следы заказчика теракта ведут в Киев.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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Наталья Макарова

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