https://ria.ru/20240412/terakt-1939676160.html
Сомнений в вовлеченности Украины в теракт в "Крокусе" нет, заявил Небензя
Сомнений в вовлеченности Украины в теракт в "Крокусе" нет, заявил Небензя - РИА Новости, 12.04.2024
Сомнений в вовлеченности Украины в теракт в "Крокусе" нет, заявил Небензя
Нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в подмосковном "Крокус сити холле", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:35
2024-04-12T17:35
2024-04-12T19:39
теракт в "крокус сити холле"
украина
киев
оон
крокус сити холл
крокус
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188857_961:0:2340:776_1920x0_80_0_0_828ae255cfe4441930f7721f2f007608.jpg
ООН, 12 апр - РИА Новости. Нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в подмосковном "Крокус сити холле", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Уже на этом этапе не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное бесчеловечное преступление", - сказал Небензя.По его словам, со всем основанием можно утверждать, что следы заказчика теракта ведут в Киев.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188857_873:0:2085:909_1920x0_80_0_0_12e5260257fc979ee9d03fac4451127e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, оон, крокус сити холл, крокус, в мире, россия, василий небензя
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Киев, ООН, Крокус Сити Холл, Крокус, В мире, Россия, Василий Небензя
Сомнений в вовлеченности Украины в теракт в "Крокусе" нет, заявил Небензя
Небензя: следы заказчика теракта в "Крокусе" ведут в Киев