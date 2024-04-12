https://ria.ru/20240412/tadzhikistana-1939614073.html

МИД Таджикистана: наказание за "Крокус" должны понести все причастные

МИД Таджикистана: наказание за "Крокус" должны понести все причастные - РИА Новости, 12.04.2024

МИД Таджикистана: наказание за "Крокус" должны понести все причастные

Таджикская сторона ожидает, что наказание за теракт в "Крокус сити холле" должны понести и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:09

2024-04-12T14:09

2024-04-12T14:14

теракт в "крокус сити холле"

таджикистан

московская область (подмосковье)

минск

сироджиддин мухриддин

крокус сити холл

снг

владимир путин

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ДУШАНБЕ, 12 апр – РИА Новости. Таджикская сторона ожидает, что наказание за теракт в "Крокус сити холле" должны понести и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления, заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. "Таджикская сторона ожидает, что следствие по теракту 22 марта в Московской области пройдет беспристрастно и справедливо. Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления", - приводят в департаменте информации таджикского МИД слова Мухриддина, которые он произнес на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.По его словам, Таджикистан в течение трех десятилетий стоит лицом к лицу перед беспрецедентными вызовами безопасности - назрела актуальность повышения эффективности деятельности Антитеррористического центра СНГ. Кроме того, добавил он, события Афганистане могут оказать влияние на пространство СНГ, , а также "привести к изменениям в геополитическом балансе на всем евразийском пространстве".Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что страна столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/tadzhikistan-1935211953.html

таджикистан

московская область (подмосковье)

минск

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таджикистан, московская область (подмосковье), минск, сироджиддин мухриддин, крокус сити холл, снг, владимир путин