МИД Таджикистана: наказание за "Крокус" должны понести все причастные
Глава МИД Таджикистана: наказание за "Крокус" должны понести все причастные
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин
Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 12 апр – РИА Новости. Таджикская сторона ожидает, что наказание за теракт в "Крокус сити холле" должны понести и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления, заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
«
"Таджикская сторона ожидает, что следствие по теракту 22 марта в Московской области пройдет беспристрастно и справедливо. Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления", - приводят в департаменте информации таджикского МИД слова Мухриддина, которые он произнес на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.
По его словам, Таджикистан в течение трех десятилетий стоит лицом к лицу перед беспрецедентными вызовами безопасности - назрела актуальность повышения эффективности деятельности Антитеррористического центра СНГ. Кроме того, добавил он, события Афганистане могут оказать влияние на пространство СНГ, , а также "привести к изменениям в геополитическом балансе на всем евразийском пространстве".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что страна столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.