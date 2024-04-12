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МИД Таджикистана: наказание за "Крокус" должны понести все причастные - РИА Новости, 12.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:09 12.04.2024 (обновлено: 14:14 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/tadzhikistana-1939614073.html
МИД Таджикистана: наказание за "Крокус" должны понести все причастные
МИД Таджикистана: наказание за "Крокус" должны понести все причастные - РИА Новости, 12.04.2024
МИД Таджикистана: наказание за "Крокус" должны понести все причастные
Таджикская сторона ожидает, что наказание за теракт в "Крокус сити холле" должны понести и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:09
2024-04-12T14:14
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
московская область (подмосковье)
минск
сироджиддин мухриддин
крокус сити холл
снг
владимир путин
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ДУШАНБЕ, 12 апр – РИА Новости. Таджикская сторона ожидает, что наказание за теракт в "Крокус сити холле" должны понести и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления, заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. "Таджикская сторона ожидает, что следствие по теракту 22 марта в Московской области пройдет беспристрастно и справедливо. Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления", - приводят в департаменте информации таджикского МИД слова Мухриддина, которые он произнес на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.По его словам, Таджикистан в течение трех десятилетий стоит лицом к лицу перед беспрецедентными вызовами безопасности - назрела актуальность повышения эффективности деятельности Антитеррористического центра СНГ. Кроме того, добавил он, события Афганистане могут оказать влияние на пространство СНГ, , а также "привести к изменениям в геополитическом балансе на всем евразийском пространстве".Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что страна столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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таджикистан, московская область (подмосковье), минск, сироджиддин мухриддин, крокус сити холл, снг, владимир путин
Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Московская область (Подмосковье), Минск, Сироджиддин Мухриддин, Крокус Сити Холл, СНГ, Владимир Путин
МИД Таджикистана: наказание за "Крокус" должны понести все причастные

Глава МИД Таджикистана: наказание за "Крокус" должны понести все причастные

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин
Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 12 апр – РИА Новости. Таджикская сторона ожидает, что наказание за теракт в "Крокус сити холле" должны понести и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления, заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
«
"Таджикская сторона ожидает, что следствие по теракту 22 марта в Московской области пройдет беспристрастно и справедливо. Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления", - приводят в департаменте информации таджикского МИД слова Мухриддина, которые он произнес на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.
По его словам, Таджикистан в течение трех десятилетий стоит лицом к лицу перед беспрецедентными вызовами безопасности - назрела актуальность повышения эффективности деятельности Антитеррористического центра СНГ. Кроме того, добавил он, события Афганистане могут оказать влияние на пространство СНГ, , а также "привести к изменениям в геополитическом балансе на всем евразийском пространстве".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что страна столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Концертный зал Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
В МИД Таджикистана заявили о множестве вбросов по теракту в "Крокусе"
23 марта, 10:20
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ТаджикистанМосковская область (Подмосковье)МинскСироджиддин МухриддинКрокус Сити ХоллСНГВладимир Путин
 
 
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