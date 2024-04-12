https://ria.ru/20240412/subbotnik-1939618106.html
Москвичей пригласили принять участие в общегородском субботнике 13 апреля
Москвичей пригласили принять участие в общегородском субботнике 13 апреля - РИА Новости, 12.04.2024
Москвичей пригласили принять участие в общегородском субботнике 13 апреля
Первый общегородской субботник в этом году пройдет 13 апреля, москвичей приглашают присоединиться, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:27
2024-04-12T14:27
2024-04-12T14:27
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субботник
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Первый общегородской субботник в этом году пройдет 13 апреля, москвичей приглашают присоединиться, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству 13 и 20 апреля пройдут общегородские субботники. В них примут участие работники ЖКХ и других городских структур, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты, жители города. Запланированы работы по уборке парков и скверов, дворовых территорий, общественных пространств, высадке деревьев и кустарников. Принять участие в субботниках могут все желающие, ведь именно взаимодействие коммунальных служб и горожан делает наш город еще лучше и комфортнее", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении отметили, что списки адресов, где пройдут субботники, можно найти на официальных сайтах префектур, управ, в окружных и районных средствах массовой информации. Весь необходимый инвентарь выдадут в районных отделениях ГБУ "Жилищник" и управах.
https://realty.ria.ru/20240411/subbotnik-1938086816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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