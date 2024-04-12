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ОАК передала военным новую партию истребителей Су-35С - РИА Новости, 12.04.2024
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07:04 12.04.2024 (обновлено: 07:05 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/su-35s-1939499010.html
ОАК передала военным новую партию истребителей Су-35С
ОАК передала военным новую партию истребителей Су-35С - РИА Новости, 12.04.2024
ОАК передала военным новую партию истребителей Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация изготовила и передала Минобороны РФ первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:04
2024-04-12T07:05
безопасность
россия
владимир артяков
ростех
су-35с
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация изготовила и передала Минобороны РФ первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в корпорации. "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Минобороны России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолеты поколения 4++ прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы. "Су-35С оснащены передовым оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Современные бортовые комплексы позволяют устанавливать связь и высокоскоростной информационный обмен как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова.
https://ria.ru/20240205/samolet-1925386212.html
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безопасность, россия, владимир артяков, ростех, су-35с
Безопасность, Россия, Владимир Артяков, Ростех, Су-35С
ОАК передала военным новую партию истребителей Су-35С

ОАК изготовила и передала Минобороны первую за год партию истребителей Су-35С

© РИА НовостиИстребитель Су-35
Истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация изготовила и передала Минобороны РФ первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в корпорации.
«
"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Минобороны России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что самолеты поколения 4++ прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.
"Су-35С оснащены передовым оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Современные бортовые комплексы позволяют устанавливать связь и высокоскоростной информационный обмен как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова.
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