https://ria.ru/20240412/su-35s-1939499010.html

ОАК передала военным новую партию истребителей Су-35С

ОАК передала военным новую партию истребителей Су-35С - РИА Новости, 12.04.2024

ОАК передала военным новую партию истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация изготовила и передала Минобороны РФ первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:04

2024-04-12T07:04

2024-04-12T07:05

безопасность

россия

владимир артяков

ростех

су-35с

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация изготовила и передала Минобороны РФ первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в корпорации. "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Минобороны России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолеты поколения 4++ прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы. "Су-35С оснащены передовым оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Современные бортовые комплексы позволяют устанавливать связь и высокоскоростной информационный обмен как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова.

https://ria.ru/20240205/samolet-1925386212.html

https://ria.ru/20230928/istrebitel-1899122500.html

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безопасность, россия, владимир артяков, ростех, су-35с