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США внесли изменения в расстановку своих сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.04.2024
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17:37 12.04.2024 (обновлено: 22:43 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/ssha-1939676453.html
США внесли изменения в расстановку своих сил на Ближнем Востоке
США внесли изменения в расстановку своих сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.04.2024
США внесли изменения в расстановку своих сил на Ближнем Востоке
США изменили расстановку своих сил на Ближнем Востоке на фоне угрозы удара Ирана по Израилю, заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:37
2024-04-12T22:43
сша
ближний восток
в мире
иран
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. США изменили расстановку своих сил на Ближнем Востоке на фоне угрозы удара Ирана по Израилю, заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге."Разумеется, я не могу отрицать того факта, что мы проанализировали ситуацию и внесли определенные корректировки", — сказал он.Представитель американской администрации отказался привести детали разведданных, но подчеркнул, что в США считают "очень реальной угрозой" возможный удар.Вашингтон находится в постоянном контакте с партнерами в Израиле, чтобы "они могли защитить себя против подобных атак", продолжил Кирби."Я не собираюсь вдаваться в подробности относительно наших обязательств в отношении поддержки обороноспособности Израиля", — добавил он.Как ранее сегодня сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников, США ожидают, что атака Ирана против Израиля состоится 12 апреля. Тегеран может направить более 100 дронов и десятки ракет на военные цели. По словам источников, Израилю будет сложно защититься от атаки такого масштаба.Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. Среди прочего под обстрел попала резиденция посла Исламской Республики Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства при ракетном ударе полностью разрушилось.По данным Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана), в результате атаки израильских ВВС погибли семь офицеров КСИР, среди них — двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240412/pentagon-1939569008.html
https://ria.ru/20240412/izrail-1939533289.html
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
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сша, ближний восток, в мире, иран, израиль
США, Ближний Восток, В мире, Иран, Израиль
США внесли изменения в расстановку своих сил на Ближнем Востоке

США изменили расстановку сил из-за угрозы удара Ирана по Израилю

© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Американские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. США изменили расстановку своих сил на Ближнем Востоке на фоне угрозы удара Ирана по Израилю, заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге.
"Разумеется, я не могу отрицать того факта, что мы проанализировали ситуацию и внесли определенные корректировки", — сказал он.
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Представитель американской администрации отказался привести детали разведданных, но подчеркнул, что в США считают "очень реальной угрозой" возможный удар.
Вашингтон находится в постоянном контакте с партнерами в Израиле, чтобы "они могли защитить себя против подобных атак", продолжил Кирби.
«
"Я не собираюсь вдаваться в подробности относительно наших обязательств в отношении поддержки обороноспособности Израиля", — добавил он.
Как ранее сегодня сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников, США ожидают, что атака Ирана против Израиля состоится 12 апреля. Тегеран может направить более 100 дронов и десятки ракет на военные цели. По словам источников, Израилю будет сложно защититься от атаки такого масштаба.
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Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. Среди прочего под обстрел попала резиденция посла Исламской Республики Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства при ракетном ударе полностью разрушилось.
По данным Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана), в результате атаки израильских ВВС погибли семь офицеров КСИР, среди них — двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
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