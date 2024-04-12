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Хоценко решил оставлять муниципалитетам сэкономленные средства облбюджета - РИА Новости, 12.04.2024
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Омская область
 
14:38 12.04.2024
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Хоценко решил оставлять муниципалитетам сэкономленные средства облбюджета
Хоценко решил оставлять муниципалитетам сэкономленные средства облбюджета - РИА Новости, 12.04.2024
Хоценко решил оставлять муниципалитетам сэкономленные средства облбюджета
Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение сэкономленные средства областного бюджета по инициативным проектам оставлять в распоряжении... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:38
2024-04-12T14:38
омская область
виталий хоценко
жкх
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ОМСК, 12 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение сэкономленные средства областного бюджета по инициативным проектам оставлять в распоряжении муниципалитетов, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Губернатор поручил предусмотреть такую возможность с 2024 года. Сэкономленные в ходе торгов деньги можно будет направить на работы на том же самом объекте. "Это позволит реализовать те идеи и предложения жителей, которые не удалось включить в сметы на этапе проектирования. Например, установить дополнительные скамейки, фонари, элементы детского игрового или спортивного оборудования, докупить саженцы для озеленения территории", - отметил Виталий Хоценко. Ранее экономия средств областного бюджета возвращалась в региональную казну в полном объеме. Так, в 2023 году в областной бюджет была возвращена экономия в размере 10,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240412/stantsii-1939537426.html
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виталий хоценко, жкх
Омская область , Виталий Хоценко, ЖКХ

Хоценко решил оставлять муниципалитетам сэкономленные средства облбюджета

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Деньги
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ОМСК, 12 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение сэкономленные средства областного бюджета по инициативным проектам оставлять в распоряжении муниципалитетов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор поручил предусмотреть такую возможность с 2024 года. Сэкономленные в ходе торгов деньги можно будет направить на работы на том же самом объекте.
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Вчера, 10:32
"Это позволит реализовать те идеи и предложения жителей, которые не удалось включить в сметы на этапе проектирования. Например, установить дополнительные скамейки, фонари, элементы детского игрового или спортивного оборудования, докупить саженцы для озеленения территории", - отметил Виталий Хоценко.
Ранее экономия средств областного бюджета возвращалась в региональную казну в полном объеме. Так, в 2023 году в областной бюджет была возвращена экономия в размере 10,8 миллиона рублей.
 
Омская областьВиталий ХоценкоЖКХ
 
 
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