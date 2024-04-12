https://ria.ru/20240412/sredstva-1939624388.html

Хоценко решил оставлять муниципалитетам сэкономленные средства облбюджета

Хоценко решил оставлять муниципалитетам сэкономленные средства облбюджета - РИА Новости, 12.04.2024

Хоценко решил оставлять муниципалитетам сэкономленные средства облбюджета

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение сэкономленные средства областного бюджета по инициативным проектам оставлять в распоряжении... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:38

2024-04-12T14:38

2024-04-12T14:38

омская область

виталий хоценко

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945525_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d6c10b9510b39bbab0d6281e40e59d8b.jpg

ОМСК, 12 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение сэкономленные средства областного бюджета по инициативным проектам оставлять в распоряжении муниципалитетов, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Губернатор поручил предусмотреть такую возможность с 2024 года. Сэкономленные в ходе торгов деньги можно будет направить на работы на том же самом объекте. "Это позволит реализовать те идеи и предложения жителей, которые не удалось включить в сметы на этапе проектирования. Например, установить дополнительные скамейки, фонари, элементы детского игрового или спортивного оборудования, докупить саженцы для озеленения территории", - отметил Виталий Хоценко. Ранее экономия средств областного бюджета возвращалась в региональную казну в полном объеме. Так, в 2023 году в областной бюджет была возвращена экономия в размере 10,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240412/stantsii-1939537426.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий хоценко, жкх