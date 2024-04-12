https://ria.ru/20240412/sputniki-1939614203.html

Мантуров назвал количество российских спутников на орбите

Мантуров назвал количество российских спутников на орбите - РИА Новости, 12.04.2024

Мантуров назвал количество российских спутников на орбите

Российская спутниковая группировка превышает 240 космических аппаратов, в этом году будет запущено еще более 100 спутников, сообщил вице-премьер - глава... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:09

2024-04-12T14:09

2024-04-12T14:09

наука

космос - риа наука

денис мантуров

юрий борисов (роскосмос)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

роскосмос

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российская спутниковая группировка превышает 240 космических аппаратов, в этом году будет запущено еще более 100 спутников, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики. "Отечественная орбитальная группировка насчитывает в своем составе более 240 космических аппаратов. Для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 году уже запущено более 20 космических аппаратов. До конца этого года планируется запуск еще более 100 космических аппаратов. Таким образом, в 2024 году в общей сложности ожидаем запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых", - сказал вице-премьер журналистам. В конце июня 2023 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что спутниковая группировка достигла 225 аппаратов.

https://ria.ru/20231109/sputniki-1908430279.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, денис мантуров, юрий борисов (роскосмос), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскосмос