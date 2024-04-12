https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939545879.html
Подполье рассказало об ударе российских беспилотников в Запорожье
Подполье рассказало об ударе российских беспилотников в Запорожье - РИА Новости, 12.04.2024
Подполье рассказало об ударе российских беспилотников в Запорожье
Группы военных ВСУ поражены с помощью БПЛА в районе Малиновки, Гуляйполя и Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:00
2024-04-12T11:00
2024-04-12T11:00
запорожская область
россия
работино
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938794123_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_9cac025d60a3395e06f78990601785c5.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Группы военных ВСУ поражены с помощью БПЛА в районе Малиновки, Гуляйполя и Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "БПЛА отрабатывали Гуляйполе, Работино, Малиновку. Поражены небольшие группы противника и, как минимум, один расчет, вместе с пушкой "777" (гаубицой M-777)", - подчеркнул Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240119/kiev-1922246246.html
запорожская область
россия
работино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938794123_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_18cd1cf728afe07c62712927db7454f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, работино, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Запорожская область, Россия, Работино, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Подполье рассказало об ударе российских беспилотников в Запорожье
Подполье: БПЛА поразили группы ВСУ в районе Малиновки, Гуляйполя и Работино