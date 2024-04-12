https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939545879.html

Подполье рассказало об ударе российских беспилотников в Запорожье

Подполье рассказало об ударе российских беспилотников в Запорожье - РИА Новости, 12.04.2024

Подполье рассказало об ударе российских беспилотников в Запорожье

Группы военных ВСУ поражены с помощью БПЛА в районе Малиновки, Гуляйполя и Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:00

2024-04-12T11:00

2024-04-12T11:00

запорожская область

россия

работино

сергей лебедев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Группы военных ВСУ поражены с помощью БПЛА в районе Малиновки, Гуляйполя и Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "БПЛА отрабатывали Гуляйполе, Работино, Малиновку. Поражены небольшие группы противника и, как минимум, один расчет, вместе с пушкой "777" (гаубицой M-777)", - подчеркнул Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240119/kiev-1922246246.html

запорожская область

россия

работино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, работино, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность