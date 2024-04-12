https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939489672.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T03:27
2024-04-12T03:27
2024-04-12T03:27
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вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "На Хмельнитчине были слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Черновицкой и Хмельницкой областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240411/tes-1939452262.html
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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы