https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939489672.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T03:27

2024-04-12T03:27

2024-04-12T03:27

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хмельницкая область

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вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "На Хмельнитчине были слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Черновицкой и Хмельницкой областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240411/tes-1939452262.html

https://ria.ru/20240225/vzryvy-1929336801.html

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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф