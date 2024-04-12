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"Почему же так?" Экс-советник НАТО сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 12.04.2024
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21:02 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/sovetnik-1939714371.html
"Почему же так?" Экс-советник НАТО сделал неожиданное заявление о России
"Почему же так?" Экс-советник НАТО сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 12.04.2024
"Почему же так?" Экс-советник НАТО сделал неожиданное заявление о России
Российский военно-промышленный комплекс превосходит ПВК Североатлантического альянса, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T21:02
2024-04-12T21:02
россия
жак бо
сергей лавров
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс превосходит ПВК Североатлантического альянса, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-канала Dialogue Works."Российская военная промышленность определённо работает гораздо лучше. А почему? Не потому, что русские умнее, а только потому, что российский военно-промышленный комплекс до сих пор хотя бы частично принадлежит государству, то есть работает, ориентируясь не на прибыли, а на государственные интересы. У российского руководства всего забот будет — найти для предприятий рабочую силу — и все. Но не будет никаких проблем с запуском производственных линий", — заявил он.Эксперт также предупредил, что страны НАТО не готовы вступать в боевые действия с Россией.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240412/zayavlenie-1939698956.html
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россия, жак бо, сергей лавров, сша, украина, нато, в мире
Россия, Жак Бо, Сергей Лавров, США, Украина, НАТО, В мире
"Почему же так?" Экс-советник НАТО сделал неожиданное заявление о России

Экс-советник НАТО Жак Бо: российский ВПК превосходит промышленность альянса

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс превосходит ПВК Североатлантического альянса, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-канала Dialogue Works.
«
"Российская военная промышленность определённо работает гораздо лучше. А почему? Не потому, что русские умнее, а только потому, что российский военно-промышленный комплекс до сих пор хотя бы частично принадлежит государству, то есть работает, ориентируясь не на прибыли, а на государственные интересы. У российского руководства всего забот будет — найти для предприятий рабочую силу — и все. Но не будет никаких проблем с запуском производственных линий", — заявил он.
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Эксперт также предупредил, что страны НАТО не готовы вступать в боевые действия с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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