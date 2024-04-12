https://ria.ru/20240412/sovetnik-1939714371.html

"Почему же так?" Экс-советник НАТО сделал неожиданное заявление о России

"Почему же так?" Экс-советник НАТО сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 12.04.2024

"Почему же так?" Экс-советник НАТО сделал неожиданное заявление о России

Российский военно-промышленный комплекс превосходит ПВК Североатлантического альянса, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T21:02

2024-04-12T21:02

2024-04-12T21:02

россия

жак бо

сергей лавров

сша

украина

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329617_0:360:2914:1999_1920x0_80_0_0_85d3b7a3332adb051fe5a67e670be0b6.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс превосходит ПВК Североатлантического альянса, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-канала Dialogue Works."Российская военная промышленность определённо работает гораздо лучше. А почему? Не потому, что русские умнее, а только потому, что российский военно-промышленный комплекс до сих пор хотя бы частично принадлежит государству, то есть работает, ориентируясь не на прибыли, а на государственные интересы. У российского руководства всего забот будет — найти для предприятий рабочую силу — и все. Но не будет никаких проблем с запуском производственных линий", — заявил он.Эксперт также предупредил, что страны НАТО не готовы вступать в боевые действия с Россией.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240412/zayavlenie-1939698956.html

https://ria.ru/20240412/print-1939683171.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, жак бо, сергей лавров, сша, украина, нато, в мире