https://ria.ru/20240412/slovenii-1939550478.html

Посол Словении провела в МИД России менее десяти минут

Посол Словении провела в МИД России менее десяти минут - РИА Новости, 12.04.2024

Посол Словении провела в МИД России менее десяти минут

Вызванная в МИД России посол Словении Дарья Бавдаж-Курет покинула министерство, она провела там менее 10 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:19

2024-04-12T11:19

2024-04-12T11:20

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вызванная в МИД России посол Словении Дарья Бавдаж-Курет покинула министерство, она провела там менее 10 минут, передает корреспондент РИА Новости. Бавдаж-Курет была вызвана в МИД РФ в 11.00 в пятницу, в это время она и прибыла на Смоленскую площадь, и в районе 11.10 глава словенской дипмиссии покинула российский МИД.

https://ria.ru/20240321/vysylka-1934716337.html

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Варвара Скокшина

в мире, словения, россия