https://ria.ru/20240412/slovenii-1939550478.html
Посол Словении провела в МИД России менее десяти минут
Посол Словении провела в МИД России менее десяти минут - РИА Новости, 12.04.2024
Посол Словении провела в МИД России менее десяти минут
Вызванная в МИД России посол Словении Дарья Бавдаж-Курет покинула министерство, она провела там менее 10 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:19
2024-04-12T11:19
2024-04-12T11:20
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вызванная в МИД России посол Словении Дарья Бавдаж-Курет покинула министерство, она провела там менее 10 минут, передает корреспондент РИА Новости. Бавдаж-Курет была вызвана в МИД РФ в 11.00 в пятницу, в это время она и прибыла на Смоленскую площадь, и в районе 11.10 глава словенской дипмиссии покинула российский МИД.
https://ria.ru/20240321/vysylka-1934716337.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словения, россия
Посол Словении провела в МИД России менее десяти минут
Посол Словении покинула МИД России менее чем через десять минут после прибытия