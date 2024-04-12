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Посол Словении провела в МИД России менее десяти минут - РИА Новости, 12.04.2024
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11:19 12.04.2024 (обновлено: 11:20 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/slovenii-1939550478.html
Посол Словении провела в МИД России менее десяти минут
Посол Словении провела в МИД России менее десяти минут - РИА Новости, 12.04.2024
Посол Словении провела в МИД России менее десяти минут
Вызванная в МИД России посол Словении Дарья Бавдаж-Курет покинула министерство, она провела там менее 10 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:19
2024-04-12T11:20
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вызванная в МИД России посол Словении Дарья Бавдаж-Курет покинула министерство, она провела там менее 10 минут, передает корреспондент РИА Новости. Бавдаж-Курет была вызвана в МИД РФ в 11.00 в пятницу, в это время она и прибыла на Смоленскую площадь, и в районе 11.10 глава словенской дипмиссии покинула российский МИД.
https://ria.ru/20240321/vysylka-1934716337.html
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в мире, словения, россия
В мире, Словения, Россия
Посол Словении провела в МИД России менее десяти минут

Посол Словении покинула МИД России менее чем через десять минут после прибытия

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вызванная в МИД России посол Словении Дарья Бавдаж-Курет покинула министерство, она провела там менее 10 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Бавдаж-Курет была вызвана в МИД РФ в 11.00 в пятницу, в это время она и прибыла на Смоленскую площадь, и в районе 11.10 глава словенской дипмиссии покинула российский МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении
21 марта, 15:24
 
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