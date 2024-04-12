https://ria.ru/20240412/slova-1939701683.html

Посольство РФ назвало слова Писториуса о конфликте на Украине неудачными

Посольство РФ назвало слова Писториуса о конфликте на Украине неудачными - РИА Новости, 12.04.2024

Посольство РФ назвало слова Писториуса о конфликте на Украине неудачными

Посольство России в Германии назвало неудачными параллели, проведенные министром обороны ФРГ Борисом Писториусом между конфликтом на Украине и аннексией... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T19:41

2024-04-12T19:41

2024-04-12T19:41

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Посольство России в Германии назвало неудачными параллели, проведенные министром обороны ФРГ Борисом Писториусом между конфликтом на Украине и аннексией Чехословакии нацистской Германией. "Если сообщения германских СМИ точны, то министр обороны ФРГ Б.Писториус сравнил конфликт на Украине с аннексией нацистской Германией территории Чехословакии в 1938 году и спрогнозировал, что В.В.Путин "не остановится", как в своё время не собирался останавливаться А.Гитлер. Считаем "параллели" министра крайне неудачными. Заявленной целью нацистского режима в СССР была, как известно, война на уничтожение, в том числе гражданского населения нашей страны. В реальности – геноцид. Одной из целей российской спецоперации является как раз искоренение неонацизма, бурно проросшего на Украине в последние десятилетия и откровенно поощряемого Западом", - говорится в заявлении посольства, опубликованным в его Telegram-канале. По словам посольства России, Мюнхенский сговор 1938 года, положивший начало поглощению Чехословакии, стал следствием политики умиротворения со стороны западных стран, а сейчас Запад, напротив, кидает все силы и ресурсы на нанесение России "стратегического поражения". "Если президент России неоднократно публично декларировал приверженность переговорному решению украинского конфликта, которое весной 2022 года уже лежало "на столе", то Запад настраивал Киев воевать до "победного конца", иначе говоря, до последнего украинца. Наконец, именно с Запада в последнее время регулярно слышатся призывы "готовиться к войне" с Россией. И разве Россия на уровне высшего военного руководства обсуждает возможность нанесения ударов крылатыми ракетами по объектам европейской гражданской инфраструктуры?" - говорится в заявлении. Посольство выразило надежду, что слова Писториуса были неверно переданы, добавив, что если это так, то Писториус, "видимо, найдёт способ внести ясность".

https://ria.ru/20240412/nebenzya-1939688454.html

https://ria.ru/20231009/natsizm-1901614437.html

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