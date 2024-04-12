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США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы
США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы - РИА Новости, 12.04.2024
США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы
США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить дополнительную защиту дислоцированным там войскам, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T21:16
2024-04-12T21:16
2024-04-12T21:20
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ближний восток
в мире
иран
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить дополнительную защиту дислоцированным там войскам, заявил РИА Новости представитель американского министерства обороны."Мы перебрасываем в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность американских войск. На данный момент у нас нет иной информации, которую мы могли бы предоставить", - сказал военный чиновник.Его комментарий последовал на фоне опасений относительно ожидаемого удара Ирана по Израилю в ответ на недавнюю атаку по иранскому консульству в Дамаске.
https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html
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сша, ближний восток, в мире, иран
США, Ближний Восток, В мире, Иран
США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы
США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы для защиты своих войск