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США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы - РИА Новости, 12.04.2024
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21:16 12.04.2024 (обновлено: 21:20 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/sily-1939716695.html
США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы
США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы - РИА Новости, 12.04.2024
США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы
США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить дополнительную защиту дислоцированным там войскам, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T21:16
2024-04-12T21:20
сша
ближний восток
в мире
иран
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить дополнительную защиту дислоцированным там войскам, заявил РИА Новости представитель американского министерства обороны."Мы перебрасываем в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность американских войск. На данный момент у нас нет иной информации, которую мы могли бы предоставить", - сказал военный чиновник.Его комментарий последовал на фоне опасений относительно ожидаемого удара Ирана по Израилю в ответ на недавнюю атаку по иранскому консульству в Дамаске.
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сша
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сша, ближний восток, в мире, иран
США, Ближний Восток, В мире, Иран
США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы

США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы для защиты своих войск

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить дополнительную защиту дислоцированным там войскам, заявил РИА Новости представитель американского министерства обороны.
«
"Мы перебрасываем в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность американских войск. На данный момент у нас нет иной информации, которую мы могли бы предоставить", - сказал военный чиновник.
Его комментарий последовал на фоне опасений относительно ожидаемого удара Ирана по Израилю в ответ на недавнюю атаку по иранскому консульству в Дамаске.
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