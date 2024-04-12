https://ria.ru/20240412/sily-1939716695.html

США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы

США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы - РИА Новости, 12.04.2024

США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы

США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить дополнительную защиту дислоцированным там войскам, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T21:16

2024-04-12T21:16

2024-04-12T21:20

сша

ближний восток

в мире

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_0:219:2864:1830_1920x0_80_0_0_7b19ba65bc5f4febd13ee8d8e3f69178.jpg

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить дополнительную защиту дислоцированным там войскам, заявил РИА Новости представитель американского министерства обороны."Мы перебрасываем в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность американских войск. На данный момент у нас нет иной информации, которую мы могли бы предоставить", - сказал военный чиновник.Его комментарий последовал на фоне опасений относительно ожидаемого удара Ирана по Израилю в ответ на недавнюю атаку по иранскому консульству в Дамаске.

https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html

сша

ближний восток

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, ближний восток, в мире, иран