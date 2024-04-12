Рейтинг@Mail.ru
Режиссер рассказал, что будет делать в "Холопе 3" Милош Бикович - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:58 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/shipenko-1939609609.html
Режиссер рассказал, что будет делать в "Холопе 3" Милош Бикович
Режиссер рассказал, что будет делать в "Холопе 3" Милош Бикович - РИА Новости, 12.04.2024
Режиссер рассказал, что будет делать в "Холопе 3" Милош Бикович
Российский и сербский актер Милош Бикович в "Холопе 3" будет перевоспитывать не одного человека, а целую семью мажоров, рассказал режиссер картины Клим Шипенко. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:58
2024-04-12T13:58
культура
милош бикович
клим шипенко
аглая тарасова
кино и сериалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920474655_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_2562fb2892510d1a948a40086e3154a7.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович в "Холопе 3" будет перевоспитывать не одного человека, а целую семью мажоров, рассказал режиссер картины Клим Шипенко. "Мы волнуемся и думаем, как зрителя снова удивить, рассмешить. В этот раз мы решили взяться не за мальчиков и девочек, а за всю семью сразу, потому что мы все повзрослели, и Милош повзрослел, и у него уже семья. Поэтому надо поработать с целым коллективом, по отдельности уже со всеми разобрались", — рассказал Шипенко в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Помимо Биковича к своим ролям вернутся артисты прошлых частей "Холопа". В их числе Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева. Имена актеров, которые исполнят роли новых персонажей, пока не называются. По словам продюсера Дениса Жалинского, съемки картины должны начаться в конце лета, а ее релиз запланирован на январь 2025-го. Первая часть "Холопа" вышла на экраны в 2019 году, а вторая — в январе 2024-ого и оставалась в прокате более двух месяцев. Кассовые сборы "Холопа 2" побили рекорды в новогодние праздники, фильм собрал один миллиард рублей за первые три дня проката. Первой части также удалось собрать более миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240115/bikovich-1921455564.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920474655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1db29b570db11fa9efa79cbbcd00b562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
милош бикович, клим шипенко, аглая тарасова, кино и сериалы
Культура, Милош Бикович, Клим Шипенко, Аглая Тарасова, Кино и сериалы
Режиссер рассказал, что будет делать в "Холопе 3" Милош Бикович

Шипенко: Милош Бикович в "Холопе 3" будет перевоспитывать целую семью мажоров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Милош Бикович
Актер Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович в "Холопе 3" будет перевоспитывать не одного человека, а целую семью мажоров, рассказал режиссер картины Клим Шипенко.
"Мы волнуемся и думаем, как зрителя снова удивить, рассмешить. В этот раз мы решили взяться не за мальчиков и девочек, а за всю семью сразу, потому что мы все повзрослели, и Милош повзрослел, и у него уже семья. Поэтому надо поработать с целым коллективом, по отдельности уже со всеми разобрались", — рассказал Шипенко в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Помимо Биковича к своим ролям вернутся артисты прошлых частей "Холопа". В их числе Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева. Имена актеров, которые исполнят роли новых персонажей, пока не называются.
По словам продюсера Дениса Жалинского, съемки картины должны начаться в конце лета, а ее релиз запланирован на январь 2025-го.
Первая часть "Холопа" вышла на экраны в 2019 году, а вторая — в январе 2024-ого и оставалась в прокате более двух месяцев. Кассовые сборы "Холопа 2" побили рекорды в новогодние праздники, фильм собрал один миллиард рублей за первые три дня проката. Первой части также удалось собрать более миллиарда рублей.
Актер Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Милош Бикович раскритиковал фильм Анджелины Джоли о Сербии
15 января, 17:08
 
КультураМилош БиковичКлим ШипенкоАглая ТарасоваКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала