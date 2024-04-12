https://ria.ru/20240412/shipenko-1939609609.html
Режиссер рассказал, что будет делать в "Холопе 3" Милош Бикович
Режиссер рассказал, что будет делать в "Холопе 3" Милош Бикович - РИА Новости, 12.04.2024
Режиссер рассказал, что будет делать в "Холопе 3" Милош Бикович
Российский и сербский актер Милош Бикович в "Холопе 3" будет перевоспитывать не одного человека, а целую семью мажоров, рассказал режиссер картины Клим Шипенко. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:58
2024-04-12T13:58
2024-04-12T13:58
культура
милош бикович
клим шипенко
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович в "Холопе 3" будет перевоспитывать не одного человека, а целую семью мажоров, рассказал режиссер картины Клим Шипенко. "Мы волнуемся и думаем, как зрителя снова удивить, рассмешить. В этот раз мы решили взяться не за мальчиков и девочек, а за всю семью сразу, потому что мы все повзрослели, и Милош повзрослел, и у него уже семья. Поэтому надо поработать с целым коллективом, по отдельности уже со всеми разобрались", — рассказал Шипенко в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Помимо Биковича к своим ролям вернутся артисты прошлых частей "Холопа". В их числе Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева. Имена актеров, которые исполнят роли новых персонажей, пока не называются. По словам продюсера Дениса Жалинского, съемки картины должны начаться в конце лета, а ее релиз запланирован на январь 2025-го. Первая часть "Холопа" вышла на экраны в 2019 году, а вторая — в январе 2024-ого и оставалась в прокате более двух месяцев. Кассовые сборы "Холопа 2" побили рекорды в новогодние праздники, фильм собрал один миллиард рублей за первые три дня проката. Первой части также удалось собрать более миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240115/bikovich-1921455564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милош бикович, клим шипенко, аглая тарасова, кино и сериалы
Культура, Милош Бикович, Клим Шипенко, Аглая Тарасова, Кино и сериалы
Режиссер рассказал, что будет делать в "Холопе 3" Милош Бикович
Шипенко: Милош Бикович в "Холопе 3" будет перевоспитывать целую семью мажоров
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович в "Холопе 3" будет перевоспитывать не одного человека, а целую семью мажоров, рассказал режиссер картины Клим Шипенко.
"Мы волнуемся и думаем, как зрителя снова удивить, рассмешить. В этот раз мы решили взяться не за мальчиков и девочек, а за всю семью сразу, потому что мы все повзрослели, и Милош повзрослел, и у него уже семья. Поэтому надо поработать с целым коллективом, по отдельности уже со всеми разобрались", — рассказал Шипенко в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Помимо Биковича к своим ролям вернутся артисты прошлых частей "Холопа". В их числе Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева. Имена актеров, которые исполнят роли новых персонажей, пока не называются.
По словам продюсера Дениса Жалинского, съемки картины должны начаться в конце лета, а ее релиз запланирован на январь 2025-го.
Первая часть "Холопа" вышла на экраны в 2019 году, а вторая — в январе 2024-ого и оставалась в прокате более двух месяцев. Кассовые сборы "Холопа 2" побили рекорды в новогодние праздники, фильм собрал один миллиард рублей за первые три дня проката. Первой части также удалось собрать более миллиарда рублей.