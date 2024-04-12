https://ria.ru/20240412/shipenko-1939609609.html

Режиссер рассказал, что будет делать в "Холопе 3" Милош Бикович

Режиссер рассказал, что будет делать в "Холопе 3" Милош Бикович - РИА Новости, 12.04.2024

Режиссер рассказал, что будет делать в "Холопе 3" Милош Бикович

Российский и сербский актер Милош Бикович в "Холопе 3" будет перевоспитывать не одного человека, а целую семью мажоров, рассказал режиссер картины Клим Шипенко. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:58

2024-04-12T13:58

2024-04-12T13:58

культура

милош бикович

клим шипенко

аглая тарасова

кино и сериалы

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович в "Холопе 3" будет перевоспитывать не одного человека, а целую семью мажоров, рассказал режиссер картины Клим Шипенко. "Мы волнуемся и думаем, как зрителя снова удивить, рассмешить. В этот раз мы решили взяться не за мальчиков и девочек, а за всю семью сразу, потому что мы все повзрослели, и Милош повзрослел, и у него уже семья. Поэтому надо поработать с целым коллективом, по отдельности уже со всеми разобрались", — рассказал Шипенко в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Помимо Биковича к своим ролям вернутся артисты прошлых частей "Холопа". В их числе Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева. Имена актеров, которые исполнят роли новых персонажей, пока не называются. По словам продюсера Дениса Жалинского, съемки картины должны начаться в конце лета, а ее релиз запланирован на январь 2025-го. Первая часть "Холопа" вышла на экраны в 2019 году, а вторая — в январе 2024-ого и оставалась в прокате более двух месяцев. Кассовые сборы "Холопа 2" побили рекорды в новогодние праздники, фильм собрал один миллиард рублей за первые три дня проката. Первой части также удалось собрать более миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240115/bikovich-1921455564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

милош бикович, клим шипенко, аглая тарасова, кино и сериалы