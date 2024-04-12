https://ria.ru/20240412/sekret-1939455148.html

Запад так и не разгадал главный секрет России

Запад так и не разгадал главный секрет России - РИА Новости, 12.04.2024

Запад так и не разгадал главный секрет России

В этом году на День космонавтики страна сделала себе просто замечательный подарок. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T08:00

2024-04-12T08:00

2024-04-12T08:04

аналитика

россия

плесецк

китай

космос - риа наука

космос

день космонавтики

ангара (ракета)

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В этом году на День космонавтики страна сделала себе просто замечательный подарок.Вчера впервые с космодрома Восточный была запущена тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5". Разгонный блок "Орион" успешно доставил на орбиту малый спутник "Гагаринец" частной компании Avant Space.Запуск не стал первым для ракеты-носителя: до этого с военного космодрома Плесецк трижды отправляли "Ангару-А5" и трижды — ее легкую "сестру" "Ангару-1.2". Однако значение вчерашнего события это ничуть не умаляет: и потому, что запуск был именно с Восточного, окончательно подтвердившего свой статус состоявшегося нового космодрома, и потому, что это был первый запуск "Ангары-А5" не с макетами полезной нагрузки, как раньше, а с реальным грузом, и потому, что масштаб задач, стоящих перед новой — первой постсоветской — российской ракетой, потрясает. Она должна заменить дорабатывающего свое "старичка" "Протона" и взять на себя работу над огромным разнообразием космических проектов, разрабатываемых страной: тут и лунные станции, и новая российская орбитальная станция, и проект "Сфера", спутники которого должны будут обеспечить Россию бесперебойной связью и интернетом. В общем, работы для новой ракеты — непочатый край.То, что столь знаменательный запуск новой ракеты произошел накануне Дня космонавтики, добавляет символизма в произошедшее: Россия как будто обрела второе дыхание в освоении космоса. И да, как было сказано выше, это стало подарком страны самой себе, потому что за вчерашним успехом стоят многие годы упорного труда сотен коллективов и десятков тысяч людей, прямо и косвенно причастных к тому, чтобы он — этот успех — состоялся.Однако в произошедшем проявился один очень интересный и важный феномен, который касается далеко не только космоса. С запуском "Ангары-А5" пришлось поволноваться, поскольку он произошел с третьего раза — первые два дня автоматика давала отбой из-за технических неполадок. И надо было видеть, с какой сладострастной надеждой на неудачу сообщали об этом западные СМИ да и отечественные оппозиционные ресурсы — и какое неприкрытое разочарование сквозило у них вчера, когда запуск таки успешно состоялся.Тут, конечно, можно было бы разразиться морализаторством по поводу противников России, однако в этот радостный день нам стоит поздравить друг друга, что нам достались именно такие недруги, вернее, что наши старые недруги деградировали вот до такого состояния.Ведь фактически вся стратегия Запада ныне строится на надежде, что Россию постигнет провал, неудача, что она допустит какую-то роковую ошибку, собственными руками доведет дело до катастрофы. Та сторона уже который год убаюкивает себя мантрами о том, что у русских вот-вот рухнет экономика, закончатся золотовалютные резервы, опустошатся склады вооружений, коллапсирует инфраструктура, истощатся самые ценные кадры — продолжать перечень их мечтаний можно очень долго.Причем самое забавное: нельзя сказать, что данные апокалиптические прогнозы возникают совсем уж на пустом месте. Обычно они основываются на вполне реальных негативных процессах. Несколько лет назад даже самые патриотично настроенные люди били у нас во все колокола по поводу состояния российской космонавтики: из-за почивания на лаврах и высасывания досуха советского наследия без создания современного задела на будущее, из-за дикой коррупции на строительстве Восточного, из-за отвратительной статистики аварийности при запусках, из-за многих других проблем. В общем, ничего удивительного, что на Западе были написаны толстые аналитические доклады с общим лейтмотивом "российская космонавтика — все, осталось немного подождать ее окончательного угасания". Там по сей день данные доклады формируют установки и влияют на принятие решений — при этом в реальности Россия за то же время смогла остановить деградацию отрасли, переломила ситуацию в ней и перешла в фазу нового рывка.И так — какую сферу не возьми: экономику, армию, инфраструктуру или даже государство в целом. Кризисы, проблемы и даже катаклизмы — это часть жизни. Главное — вовремя, пусть даже на самом краю пропасти, остановиться и начать упорно работать над изменениями к лучшему, а постфактум можно и пошутить про пингвина, который птица гордая: пока не пнешь — не полетит.Россия столько раз в своей истории проделывала подобный фокус, выбираясь из, казалось бы, тотальных катастроф, что мы воспринимаем данное наше умение как само собой разумеющееся и присущее всем качество. А между тем это вовсе не так. Наоборот, это редкая — если не сказать уникальная — особенность, имеющаяся у очень немногих стран и народов. Во всяком случае, тот же Запад, даже осознавая свои проблемы и ускоряющийся процесс собственного упадка, пока никак не может его остановить. Собственно, поэтому он сейчас столь лихорадочно уповает, что все как-нибудь само собой разрулится: Россия рухнет и распадется, Китай преклонит колени, а остальной мир снова станет послушным — и все вернется на круги своя.Впрочем, пусть уповает.А нас ждут звезды.С Днем космонавтики!

https://ria.ru/20240411/angara-a5-1939349923.html

https://ria.ru/20240411/angara-1939305490.html

https://ria.ru/20240411/angara-a5-1939345390.html

https://ria.ru/20240411/raketa-1939437810.html

россия

плесецк

китай

космос

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аналитика, россия, плесецк, китай, космос - риа наука, космос, день космонавтики, ангара (ракета)