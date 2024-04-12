https://ria.ru/20240412/sanktsii-1939656328.html

ЕС ввел санкции против трех палестинских группировок

ЕС ввел санкции против трех палестинских группировок - РИА Новости, 12.04.2024

ЕС ввел санкции против трех палестинских группировок

ЕС внес палестинские группировки "Сарая аль-Кудс", "Бригады аль-Кассама" и "Нухба" в санкции за нарушения прав человека в связи с нападением на Израиль в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:22

2024-04-12T16:22

2024-04-12T16:28

в мире

израиль

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. ЕС внес палестинские группировки "Сарая аль-Кудс", "Бригады аль-Кассама" и "Нухба" в санкции за нарушения прав человека в связи с нападением на Израиль в октябре прошлого года, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Сообщается, что военизированное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама", военизированное крыло "Исламского джихада" "Сарая аль-Кудс", силы спецназа ХАМАС "Нухба", по мнению ЕС, причастны к нападению на Израиль 7 октября прошлого года и "несут ответственность за серьезные нарушения прав человека" в ходе этого нападения.

https://ria.ru/20240412/izrail-1939533289.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году