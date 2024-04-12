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ЕС ввел санкции против трех палестинских группировок - РИА Новости, 12.04.2024
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16:22 12.04.2024 (обновлено: 16:28 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/sanktsii-1939656328.html
ЕС ввел санкции против трех палестинских группировок
ЕС ввел санкции против трех палестинских группировок - РИА Новости, 12.04.2024
ЕС ввел санкции против трех палестинских группировок
ЕС внес палестинские группировки "Сарая аль-Кудс", "Бригады аль-Кассама" и "Нухба" в санкции за нарушения прав человека в связи с нападением на Израиль в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:22
2024-04-12T16:28
в мире
израиль
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. ЕС внес палестинские группировки "Сарая аль-Кудс", "Бригады аль-Кассама" и "Нухба" в санкции за нарушения прав человека в связи с нападением на Израиль в октябре прошлого года, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Сообщается, что военизированное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама", военизированное крыло "Исламского джихада" "Сарая аль-Кудс", силы спецназа ХАМАС "Нухба", по мнению ЕС, причастны к нападению на Израиль 7 октября прошлого года и "несут ответственность за серьезные нарушения прав человека" в ходе этого нападения.
https://ria.ru/20240412/izrail-1939533289.html
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в мире, израиль, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЕС ввел санкции против трех палестинских группировок

ЕС ввел санкции против трех палестинских группировок из-за нападения на Израиль

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. ЕС внес палестинские группировки "Сарая аль-Кудс", "Бригады аль-Кассама" и "Нухба" в санкции за нарушения прав человека в связи с нападением на Израиль в октябре прошлого года, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Сообщается, что военизированное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама", военизированное крыло "Исламского джихада" "Сарая аль-Кудс", силы спецназа ХАМАС "Нухба", по мнению ЕС, причастны к нападению на Израиль 7 октября прошлого года и "несут ответственность за серьезные нарушения прав человека" в ходе этого нападения.
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
СМИ: армия Израиля утвердила план ответа на случай атаки с территории Ирана
Вчера, 09:58
 
В миреИзраильЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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