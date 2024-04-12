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Сальдо прокомментировал слова Зеленского о новом контрнаступлении - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/saldo-1939710520.html
Сальдо прокомментировал слова Зеленского о новом контрнаступлении
Сальдо прокомментировал слова Зеленского о новом контрнаступлении - РИА Новости, 12.04.2024
Сальдо прокомментировал слова Зеленского о новом контрнаступлении
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления Владимира Зеленского о подготовке нового контрнаступления, заявил РИА Новости, что в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:34
2024-04-12T20:34
в мире
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херсонская область
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bild
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления Владимира Зеленского о подготовке нового контрнаступления, заявил РИА Новости, что в регионе выстроена мощная оборона и разработаны способы противодействия всем видам оружия. Ранее Зеленский в интервью Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. "Вне зависимости от того, что там несет Зеленский, подразделения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении выстроили мощную оборону, разработали способы противодействия всем видам оружия противника, нашли и применяют тактические приемы, нейтрализующие любые поползновения киевских боевиков", - сказал Сальдо. По его словам, чем хуже военное положение для украинских формирований на фронте, тем бравурнее и наглее заявления Киева. "Давайте не будем отталкиваться от пустых заявлений главаря киевского режима как от непреложной истины. Он, прежде всего, лгун и пропагандист - в плохом смысле этого слова. Правду в его словах искать бесполезно", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899733948.html
https://ria.ru/20240412/kastyukevich-1939492121.html
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в мире, россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, владимир зеленский, bild
В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Bild, Специальная военная операция на Украине
Сальдо прокомментировал слова Зеленского о новом контрнаступлении

Сальдо о новом контрнаступе ВСУ : в Херсонской области выстроена мощная оборона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления Владимира Зеленского о подготовке нового контрнаступления, заявил РИА Новости, что в регионе выстроена мощная оборона и разработаны способы противодействия всем видам оружия.
Ранее Зеленский в интервью Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
В Госдуме раскритиковали новый план контрнаступления Зеленского
1 октября 2023, 11:47
"Вне зависимости от того, что там несет Зеленский, подразделения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении выстроили мощную оборону, разработали способы противодействия всем видам оружия противника, нашли и применяют тактические приемы, нейтрализующие любые поползновения киевских боевиков", - сказал Сальдо.
По его словам, чем хуже военное положение для украинских формирований на фронте, тем бравурнее и наглее заявления Киева.
«
"Давайте не будем отталкиваться от пустых заявлений главаря киевского режима как от непреложной истины. Он, прежде всего, лгун и пропагандист - в плохом смысле этого слова. Правду в его словах искать бесполезно", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Сенатор отреагировал на слова Зеленского о контрнаступлении фразой-мемом
Вчера, 04:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоВладимир ЗеленскийBild
 
 
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