https://ria.ru/20240412/saldo-1939710520.html

Сальдо прокомментировал слова Зеленского о новом контрнаступлении

Сальдо прокомментировал слова Зеленского о новом контрнаступлении - РИА Новости, 12.04.2024

Сальдо прокомментировал слова Зеленского о новом контрнаступлении

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления Владимира Зеленского о подготовке нового контрнаступления, заявил РИА Новости, что в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T20:34

2024-04-12T20:34

2024-04-12T20:34

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россия

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

владимир зеленский

bild

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления Владимира Зеленского о подготовке нового контрнаступления, заявил РИА Новости, что в регионе выстроена мощная оборона и разработаны способы противодействия всем видам оружия. Ранее Зеленский в интервью Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. "Вне зависимости от того, что там несет Зеленский, подразделения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении выстроили мощную оборону, разработали способы противодействия всем видам оружия противника, нашли и применяют тактические приемы, нейтрализующие любые поползновения киевских боевиков", - сказал Сальдо. По его словам, чем хуже военное положение для украинских формирований на фронте, тем бравурнее и наглее заявления Киева. "Давайте не будем отталкиваться от пустых заявлений главаря киевского режима как от непреложной истины. Он, прежде всего, лгун и пропагандист - в плохом смысле этого слова. Правду в его словах искать бесполезно", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899733948.html

https://ria.ru/20240412/kastyukevich-1939492121.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, владимир зеленский, bild