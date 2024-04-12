Сальдо прокомментировал слова Зеленского о новом контрнаступлении
Сальдо о новом контрнаступе ВСУ : в Херсонской области выстроена мощная оборона
Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления Владимира Зеленского о подготовке нового контрнаступления, заявил РИА Новости, что в регионе выстроена мощная оборона и разработаны способы противодействия всем видам оружия.
Ранее Зеленский в интервью Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия.
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"Вне зависимости от того, что там несет Зеленский, подразделения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении выстроили мощную оборону, разработали способы противодействия всем видам оружия противника, нашли и применяют тактические приемы, нейтрализующие любые поползновения киевских боевиков", - сказал Сальдо.
По его словам, чем хуже военное положение для украинских формирований на фронте, тем бравурнее и наглее заявления Киева.
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"Давайте не будем отталкиваться от пустых заявлений главаря киевского режима как от непреложной истины. Он, прежде всего, лгун и пропагандист - в плохом смысле этого слова. Правду в его словах искать бесполезно", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.