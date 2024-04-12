https://ria.ru/20240412/roskomnadzor-1939565381.html

Роскомнадзор ищет оптимальное применение искусственного интеллекта

Роскомнадзор ищет оптимальное применение искусственного интеллекта - РИА Новости, 12.04.2024

Роскомнадзор ищет оптимальное применение искусственного интеллекта

Роскомнадзор ищет оптимальное применение искусственного интеллекта (ИИ) в работе ведомства, строит модели и проводит обучение нейросетей, рассказали РИА Новости РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:18

2024-04-12T12:18

2024-04-12T12:18

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ищет оптимальное применение искусственного интеллекта (ИИ) в работе ведомства, строит модели и проводит обучение нейросетей, рассказали РИА Новости в пресс-службе РКН. "Роскомнадзор активно изучает возможности новых технологий и ищет наиболее оптимальное применение искусственному интеллекту для задач ведомства, в том числе строит модели и проводит обучение нейросетей", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что более 100 миллионов россиян ежедневно пользуются интернетом. При этом потоки поступающей информации увеличиваются, растет количество запрещенного и деструктивного контента, также развиваются и усложняются технологии генерации и доставки информации. "В этих условиях должен быть обеспечен быстрый и точный мониторинг с мощностью, соответствующей растущим потокам информации. Эффективно решить эту задачу можно, комбинируя различные технологии, в том числе решения на основе искусственного интеллекта", - отметили в РКН. По словам регулятора, сейчас законодательство определяет около 30 основных типов запрещенной информации, однако не для всех из них ИИ показывает хорошую точность выявления. Так, принятие решений в отношении найденного системами в ходе мониторинга контента с признаками нарушений осуществляется сотрудниками Роскомнадзора.

https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html

https://ria.ru/20240404/ii-proekty-1937787574.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)