Польша готовит военных для ввода контингента на Украину, заявил Рогов
Рогов: Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину, сейчас они приезжают в зону боевых действий небольшими группами под видом наемников, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
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"Под видом наемников идет боевое слаживание в условиях реальных боевых действий и подготовка военнослужащих польской армии для возможного ввода польского контингента на Украину и участия в конфликте против России", - сказал Рогов.
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По его словам, военные из Польши приезжают небольшими отдельными подразделениями, чаще всего в пределах роты, на месяц-полтора и сменяются.
"Местные жители из оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области сообщают о прибытии на днях новой группы польских наемников. Речь идет как минимум о сотне поляков", - сказал Рогов.
По его словам, сейчас прибывшая группа польских военных находится на ореховском направлении запорожской линии фронта.