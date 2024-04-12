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Польша готовит военных для ввода контингента на Украину, заявил Рогов - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/rogov-1939502181.html
Польша готовит военных для ввода контингента на Украину, заявил Рогов
Польша готовит военных для ввода контингента на Украину, заявил Рогов - РИА Новости, 12.04.2024
Польша готовит военных для ввода контингента на Украину, заявил Рогов
Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину, сейчас они приезжают в зону боевых действий небольшими группами под видом наемников, сообщил РИА... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:42
2024-04-12T07:42
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину, сейчас они приезжают в зону боевых действий небольшими группами под видом наемников, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Под видом наемников идет боевое слаживание в условиях реальных боевых действий и подготовка военнослужащих польской армии для возможного ввода польского контингента на Украину и участия в конфликте против России", - сказал Рогов. По его словам, военные из Польши приезжают небольшими отдельными подразделениями, чаще всего в пределах роты, на месяц-полтора и сменяются. "Местные жители из оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области сообщают о прибытии на днях новой группы польских наемников. Речь идет как минимум о сотне поляков", - сказал Рогов. По его словам, сейчас прибывшая группа польских военных находится на ореховском направлении запорожской линии фронта.
https://ria.ru/20240410/mogily-1938983656.html
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в мире, польша, украина, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Россия, Владимир Рогов
Польша готовит военных для ввода контингента на Украину, заявил Рогов

Рогов: Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину, сейчас они приезжают в зону боевых действий небольшими группами под видом наемников, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«
"Под видом наемников идет боевое слаживание в условиях реальных боевых действий и подготовка военнослужащих польской армии для возможного ввода польского контингента на Украину и участия в конфликте против России", - сказал Рогов.
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По его словам, военные из Польши приезжают небольшими отдельными подразделениями, чаще всего в пределах роты, на месяц-полтора и сменяются.
"Местные жители из оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области сообщают о прибытии на днях новой группы польских наемников. Речь идет как минимум о сотне поляков", - сказал Рогов.
По его словам, сейчас прибывшая группа польских военных находится на ореховском направлении запорожской линии фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаРоссияВладимир Рогов
 
 
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