https://ria.ru/20240412/rogov-1939502181.html

Польша готовит военных для ввода контингента на Украину, заявил Рогов

Польша готовит военных для ввода контингента на Украину, заявил Рогов - РИА Новости, 12.04.2024

Польша готовит военных для ввода контингента на Украину, заявил Рогов

Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину, сейчас они приезжают в зону боевых действий небольшими группами под видом наемников, сообщил РИА... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:42

2024-04-12T07:42

2024-04-12T07:42

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину, сейчас они приезжают в зону боевых действий небольшими группами под видом наемников, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Под видом наемников идет боевое слаживание в условиях реальных боевых действий и подготовка военнослужащих польской армии для возможного ввода польского контингента на Украину и участия в конфликте против России", - сказал Рогов. По его словам, военные из Польши приезжают небольшими отдельными подразделениями, чаще всего в пределах роты, на месяц-полтора и сменяются. "Местные жители из оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области сообщают о прибытии на днях новой группы польских наемников. Речь идет как минимум о сотне поляков", - сказал Рогов. По его словам, сейчас прибывшая группа польских военных находится на ореховском направлении запорожской линии фронта.

https://ria.ru/20240410/mogily-1938983656.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938441780.html

польша

украина

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в мире, польша, украина, россия, владимир рогов