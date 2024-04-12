https://ria.ru/20240412/regulirovschitsa-1939697290.html

"Бранденбургская мадонна" Мария Лиманская отмечает столетний юбилей

"Бранденбургская мадонна" Мария Лиманская отмечает столетний юбилей - РИА Новости, 12.04.2024

"Бранденбургская мадонна" Мария Лиманская отмечает столетний юбилей

Знаменитая регулировщица, участница Великой Отечественной войны Мария Филипповна Лиманская в пятницу отмечает 100-летний юбилей в Саратовской области, сообщил... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T19:11

2024-04-12T19:11

2024-04-12T19:19

саратовская область

маркс

роман бусаргин

евгений халдей

марксовский район

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САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Знаменитая регулировщица, участница Великой Отечественной войны Мария Филипповна Лиманская в пятницу отмечает 100-летний юбилей в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "С огромным удовольствием лично поздравил сегодня со 100-летием нашу знаменитую на весь мир Бранденбургскую Мадонну - Марию Филипповну Лиманскую, или как её ещё называют "Регулировщица Победы". Удивительный человек с непростой, но яркой судьбой... В день рождения передал Марии Филипповне особенный подарок от студентов Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова. Они нарисовали картину по той самой знаменитой фотографии. Поблагодарил Марию Филипповну за её вклад в Победу. Горжусь тем, что лично знаком с такой легендарной женщиной", - написал Бусаргин. Регулировщица Великой Победы Мария Филипповна Лиманская проживает в селе Звонаревка Марксовского района. Ее в мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф Евгений Халдей, и позже весь мир стал называть Машу Лиманскую Бранденбургской мадонной. В 2020 году в городе Марксе установили памятник "Мадонна Победы", посвященный знаменитой военной регулировщице.

https://ria.ru/20240221/osvobozhdenie-1926906206.html

саратовская область

маркс

марксовский район

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саратовская область, маркс, роман бусаргин, евгений халдей, марксовский район