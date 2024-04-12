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"Бранденбургская мадонна" Мария Лиманская отмечает столетний юбилей - РИА Новости, 12.04.2024
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19:11 12.04.2024 (обновлено: 19:19 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/regulirovschitsa-1939697290.html
"Бранденбургская мадонна" Мария Лиманская отмечает столетний юбилей
"Бранденбургская мадонна" Мария Лиманская отмечает столетний юбилей - РИА Новости, 12.04.2024
"Бранденбургская мадонна" Мария Лиманская отмечает столетний юбилей
Знаменитая регулировщица, участница Великой Отечественной войны Мария Филипповна Лиманская в пятницу отмечает 100-летний юбилей в Саратовской области, сообщил... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:11
2024-04-12T19:19
саратовская область
маркс
роман бусаргин
евгений халдей
марксовский район
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САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Знаменитая регулировщица, участница Великой Отечественной войны Мария Филипповна Лиманская в пятницу отмечает 100-летний юбилей в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "С огромным удовольствием лично поздравил сегодня со 100-летием нашу знаменитую на весь мир Бранденбургскую Мадонну - Марию Филипповну Лиманскую, или как её ещё называют "Регулировщица Победы". Удивительный человек с непростой, но яркой судьбой... В день рождения передал Марии Филипповне особенный подарок от студентов Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова. Они нарисовали картину по той самой знаменитой фотографии. Поблагодарил Марию Филипповну за её вклад в Победу. Горжусь тем, что лично знаком с такой легендарной женщиной", - написал Бусаргин. Регулировщица Великой Победы Мария Филипповна Лиманская проживает в селе Звонаревка Марксовского района. Ее в мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф Евгений Халдей, и позже весь мир стал называть Машу Лиманскую Бранденбургской мадонной. В 2020 году в городе Марксе установили памятник "Мадонна Победы", посвященный знаменитой военной регулировщице.
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саратовская область
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саратовская область, маркс, роман бусаргин, евгений халдей, марксовский район
Саратовская область, Маркс, Роман Бусаргин, Евгений Халдей, Марксовский район
"Бранденбургская мадонна" Мария Лиманская отмечает столетний юбилей

Знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская отмечает столетие

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramГубернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил участницу Великой Отечественной войны Марию Лиманскую со 100-летием
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил участницу Великой Отечественной войны Марию Лиманскую со 100-летием - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил участницу Великой Отечественной войны Марию Лиманскую со 100-летием
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Знаменитая регулировщица, участница Великой Отечественной войны Мария Филипповна Лиманская в пятницу отмечает 100-летний юбилей в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
«
"С огромным удовольствием лично поздравил сегодня со 100-летием нашу знаменитую на весь мир Бранденбургскую Мадонну - Марию Филипповну Лиманскую, или как её ещё называют "Регулировщица Победы". Удивительный человек с непростой, но яркой судьбой... В день рождения передал Марии Филипповне особенный подарок от студентов Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова. Они нарисовали картину по той самой знаменитой фотографии. Поблагодарил Марию Филипповну за её вклад в Победу. Горжусь тем, что лично знаком с такой легендарной женщиной", - написал Бусаргин.
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Штурм Берлина - завершающая часть Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная Армия завладела столицей нацистской Германии. Регулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот.
Регулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Штурм Берлина - завершающая часть Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная Армия завладела столицей нацистской Германии. Регулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот.
© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Колонна пленных немецких солдат у Бранденбургских ворот 2 мая 1945 года.
Колонна пленных немецких солдат у Бранденбургских ворот 2 мая 1945 года
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Колонна пленных немецких солдат у Бранденбургских ворот 2 мая 1945 года.
© РИА Новости / Олег Кнорринг
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2 из 2
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Штурм Берлина - завершающая часть Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная Армия завладела столицей нацистской Германии. Регулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот.
© РИА Новости / Евгений Халдей
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1 из 2
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Колонна пленных немецких солдат у Бранденбургских ворот 2 мая 1945 года.
© РИА Новости / Олег Кнорринг
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2 из 2
Регулировщица Великой Победы Мария Филипповна Лиманская проживает в селе Звонаревка Марксовского района. Ее в мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф Евгений Халдей, и позже весь мир стал называть Машу Лиманскую Бранденбургской мадонной. В 2020 году в городе Марксе установили памятник "Мадонна Победы", посвященный знаменитой военной регулировщице.

Мария Филипповна Лиманская родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года в возрасте 18 лет ушла на фронт, служила в запасном полку и шила одежду советским солдатам. Вместе с подругами попала в регулировщицы, пройдя трёхдневное обучение. Боевое крещение Марии Филипповны прошло под Батайском Ростовской области. Под вражеским огнём она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина. После войны работала вначале медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года проживает в селе Звонаревка Саратовской области у дочери.

Ремонт истребителей И-152 на одном из московских авиационных заводов. Москва, 1941 год. - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
На грани возможного. Кто ковал оружие Великой Победы?
21 февраля, 09:00
 
Саратовская областьМарксРоман БусаргинЕвгений ХалдейМарксовский район
 
 
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