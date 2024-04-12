"Бранденбургская мадонна" Мария Лиманская отмечает столетний юбилей
Знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская отмечает столетие
© Фото : Роман Бусаргин/TelegramГубернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил участницу Великой Отечественной войны Марию Лиманскую со 100-летием
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил участницу Великой Отечественной войны Марию Лиманскую со 100-летием
САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Знаменитая регулировщица, участница Великой Отечественной войны Мария Филипповна Лиманская в пятницу отмечает 100-летний юбилей в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
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"С огромным удовольствием лично поздравил сегодня со 100-летием нашу знаменитую на весь мир Бранденбургскую Мадонну - Марию Филипповну Лиманскую, или как её ещё называют "Регулировщица Победы". Удивительный человек с непростой, но яркой судьбой... В день рождения передал Марии Филипповне особенный подарок от студентов Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова. Они нарисовали картину по той самой знаменитой фотографии. Поблагодарил Марию Филипповну за её вклад в Победу. Горжусь тем, что лично знаком с такой легендарной женщиной", - написал Бусаргин.
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Штурм Берлина - завершающая часть Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная Армия завладела столицей нацистской Германии. Регулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Штурм Берлина - завершающая часть Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная Армия завладела столицей нацистской Германии. Регулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот.
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© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Колонна пленных немецких солдат у Бранденбургских ворот 2 мая 1945 года.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Колонна пленных немецких солдат у Бранденбургских ворот 2 мая 1945 года.
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Штурм Берлина - завершающая часть Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная Армия завладела столицей нацистской Германии. Регулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот.
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Колонна пленных немецких солдат у Бранденбургских ворот 2 мая 1945 года.
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Регулировщица Великой Победы Мария Филипповна Лиманская проживает в селе Звонаревка Марксовского района. Ее в мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф Евгений Халдей, и позже весь мир стал называть Машу Лиманскую Бранденбургской мадонной. В 2020 году в городе Марксе установили памятник "Мадонна Победы", посвященный знаменитой военной регулировщице.
Мария Филипповна Лиманская родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года в возрасте 18 лет ушла на фронт, служила в запасном полку и шила одежду советским солдатам. Вместе с подругами попала в регулировщицы, пройдя трёхдневное обучение. Боевое крещение Марии Филипповны прошло под Батайском Ростовской области. Под вражеским огнём она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина. После войны работала вначале медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года проживает в селе Звонаревка Саратовской области у дочери.
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