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Шольц рассказал, когда готов поговорить с Путиным - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:09 12.04.2024 (обновлено: 00:18 13.04.2024)
https://ria.ru/20240412/razgovor-1939706925.html
Шольц рассказал, когда готов поговорить с Путиным
Шольц рассказал, когда готов поговорить с Путиным - РИА Новости, 13.04.2024
Шольц рассказал, когда готов поговорить с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Tageszeitung, что готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, когда в Кремле осознают необходимость... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-12T20:09
2024-04-13T00:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир путин
олаф шольц
павел зарубин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Tageszeitung, что готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск. "Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию", - сказал Шольц. "И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем", - продолжил он. На вопрос, когда это может произойти, Шольц попытался ответить уклончиво: "Когда придет время". На повторный вопрос, когда это может произойти, канцлер сказал: "В любом случае, когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска". В последний раз Шольц провел разговор с Путиным в декабре 2022 года. После этого канцлер неоднократно говорил о готовности вернуться к диалогу с президентом России, но не уточнял временных рамок или необходимых для этого условий. В середине февраля президент РФ Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, почему Россия не начала специальную военную операцию на Украине раньше, ответил, что Москва рассчитывала на порядочность партнеров и на исполнение минских договоренностей, Москва не знала, что европейцы не собирались их реализовывать. РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240328/putin-1936319448.html
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россия, украина, москва, владимир путин, олаф шольц, павел зарубин, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Олаф Шольц, Павел Зарубин, НАТО
Шольц рассказал, когда готов поговорить с Путиным

Шольц назвал условием разговора с Путиным решение о выводе войск с Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Tageszeitung, что готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск.
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"Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию", - сказал Шольц. "И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем", - продолжил он.
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На вопрос, когда это может произойти, Шольц попытался ответить уклончиво: "Когда придет время". На повторный вопрос, когда это может произойти, канцлер сказал: "В любом случае, когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска".
В последний раз Шольц провел разговор с Путиным в декабре 2022 года. После этого канцлер неоднократно говорил о готовности вернуться к диалогу с президентом России, но не уточнял временных рамок или необходимых для этого условий.
В середине февраля президент РФ Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, почему Россия не начала специальную военную операцию на Украине раньше, ответил, что Москва рассчитывала на порядочность партнеров и на исполнение минских договоренностей, Москва не знала, что европейцы не собирались их реализовывать.
РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинОлаф ШольцПавел ЗарубинНАТО
 
 
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