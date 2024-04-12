https://ria.ru/20240412/razgovor-1939706925.html

Шольц рассказал, когда готов поговорить с Путиным

Шольц рассказал, когда готов поговорить с Путиным - РИА Новости, 13.04.2024

Шольц рассказал, когда готов поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Tageszeitung, что готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, когда в Кремле осознают необходимость... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-12T20:09

2024-04-12T20:09

2024-04-13T00:18

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

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олаф шольц

павел зарубин

нато

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Tageszeitung, что готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск. "Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию", - сказал Шольц. "И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем", - продолжил он. На вопрос, когда это может произойти, Шольц попытался ответить уклончиво: "Когда придет время". На повторный вопрос, когда это может произойти, канцлер сказал: "В любом случае, когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска". В последний раз Шольц провел разговор с Путиным в декабре 2022 года. После этого канцлер неоднократно говорил о готовности вернуться к диалогу с президентом России, но не уточнял временных рамок или необходимых для этого условий. В середине февраля президент РФ Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, почему Россия не начала специальную военную операцию на Украине раньше, ответил, что Москва рассчитывала на порядочность партнеров и на исполнение минских договоренностей, Москва не знала, что европейцы не собирались их реализовывать. РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240328/putin-1936319448.html

https://ria.ru/20240412/kheke-1939636799.html

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россия, украина, москва, владимир путин, олаф шольц, павел зарубин, нато