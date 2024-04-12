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"Хезболла" выпустила десятки ракет по позициям израильской артиллерии - РИА Новости, 13.04.2024
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20:31 12.04.2024 (обновлено: 00:05 13.04.2024)
https://ria.ru/20240412/rakety-1939709738.html
"Хезболла" выпустила десятки ракет по позициям израильской артиллерии
"Хезболла" выпустила десятки ракет по позициям израильской артиллерии - РИА Новости, 13.04.2024
"Хезболла" выпустила десятки ракет по позициям израильской артиллерии
Ливанское движение "Хезболла" заявило, что выпустило десятки ракет по территории Израиля. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-12T20:31
2024-04-13T00:05
в мире
хезболла
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 12 апр — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило, что выпустило десятки ракет по территории Израиля.&quot;В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и в поддержку его доблестного и достойного сопротивления &lt;...&gt; воины Исламского сопротивления нанесли удар в 20:00 вечера в пятницу по артиллерийским позициям противника в Зауре десятками ракет &quot;Катюша&quot;, — подчеркнули там.В свою очередь, ЦАХАЛ сообщил, что зафиксировал порядка 40 ракетных пусков по северу Израиля. Уточняется, что некоторые снаряды удалось перехватить, остальные упали на открытой местности. По предварительным данным, никто не пострадал.Ранее телеканал al Arabiya сообщил о попытке обстрела израильских поселений со стороны Ливана.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240321/livan-1934729404.html
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в мире, хезболла, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хезболла, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" выпустила десятки ракет по позициям израильской артиллерии

"Хезболла" выпустила десятки ракет "Катюша" по позициям артиллерии Израиля

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц в Бейруте
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц в Бейруте - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц в Бейруте. Архивное фото
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ТУНИС, 12 апр — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило, что выпустило десятки ракет по территории Израиля.
«

"В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и в поддержку его доблестного и достойного сопротивления <...> воины Исламского сопротивления нанесли удар в 20:00 вечера в пятницу по артиллерийским позициям противника в Зауре десятками ракет "Катюша", — подчеркнули там.

В свою очередь, ЦАХАЛ сообщил, что зафиксировал порядка 40 ракетных пусков по северу Израиля. Уточняется, что некоторые снаряды удалось перехватить, остальные упали на открытой местности. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее телеканал al Arabiya сообщил о попытке обстрела израильских поселений со стороны Ливана.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Армия Израиля заявила, что атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана
21 марта, 15:57
 
В миреХезболлаЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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