https://ria.ru/20240412/rakety-1939709738.html

"Хезболла" выпустила десятки ракет по позициям израильской артиллерии

"Хезболла" выпустила десятки ракет по позициям израильской артиллерии - РИА Новости, 13.04.2024

"Хезболла" выпустила десятки ракет по позициям израильской артиллерии

Ливанское движение "Хезболла" заявило, что выпустило десятки ракет по территории Израиля. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-12T20:31

2024-04-12T20:31

2024-04-13T00:05

в мире

хезболла

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 12 апр — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило, что выпустило десятки ракет по территории Израиля."В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и в поддержку его доблестного и достойного сопротивления <...> воины Исламского сопротивления нанесли удар в 20:00 вечера в пятницу по артиллерийским позициям противника в Зауре десятками ракет "Катюша", — подчеркнули там.В свою очередь, ЦАХАЛ сообщил, что зафиксировал порядка 40 ракетных пусков по северу Израиля. Уточняется, что некоторые снаряды удалось перехватить, остальные упали на открытой местности. По предварительным данным, никто не пострадал.Ранее телеканал al Arabiya сообщил о попытке обстрела израильских поселений со стороны Ливана.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240321/livan-1934729404.html

ливан

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в мире, хезболла, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году