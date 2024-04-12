https://ria.ru/20240412/putin-1939668195.html
Путин рассказал о совместной с Белоруссией деятельности в освоении космоса
Путин рассказал о совместной с Белоруссией деятельности в освоении космоса - РИА Новости, 12.04.2024
Путин рассказал о совместной с Белоруссией деятельности в освоении космоса
Совместная деятельность России и Белоруссии в освоении космоса не ограничивается полетом первого белорусского космонавта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:00
2024-04-12T17:00
2024-04-12T17:01
наука
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Совместная деятельность России и Белоруссии в освоении космоса не ограничивается полетом первого белорусского космонавта, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и космонавтами МКС Путин сказал, что сегодняшний праздник День космонавтики - "это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза"."Тогда мы вместе очень многое сделали. Вот сейчас мы вместе с Белоруссией продолжаем эту совместную работу. И то, что первый белорусский космонавт полетел в космос, это внешнее только проявление нашей совместной деятельности. Хотя разумеется, на этом эта деятельность не ограничивается", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939664471.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
Наука, Космос - РИА Наука, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал о совместной с Белоруссией деятельности в освоении космоса
Путин: Москва и Минск не ограничатся полетом первого белорусского космонавта