https://ria.ru/20240412/putin-1939656767.html

Путин пообещал оленеводу, что его внук увидит старт космического корабля

Путин пообещал оленеводу, что его внук увидит старт космического корабля - РИА Новости, 12.04.2024

Путин пообещал оленеводу, что его внук увидит старт космического корабля

Президент РФ Владимир Путин пообещал многодетному оленеводу с Ямала, что исполнит мечту его внука увидеть старт космического корабля. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:23

2024-04-12T16:23

2024-04-12T16:29

общество

ямал

россия

владимир путин

александр лукашенко

олег новицкий

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал многодетному оленеводу с Ямала, что исполнит мечту его внука увидеть старт космического корабля. Путин в присутствии белорусского лидера Александра Лукашенко и космонавтов Олега Новицкого и Марины Василевской поговорил по телефону с многодетной семьёй Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале. Он также поздравил главу семьи с золотой свадьбой. "Я знаю, что один из ваших внуков хочет посмотреть на старт космического корабля... И я обязательно организую, чтобы ваш внук увидел старт корабля", - сказал Путин. Глава государства также передал трубку своему белорусскому коллеге."Я также присоединяюсь к поздравлениям президента России. Поздравляю вас. Золотая свадьба редко бывает", - сказал Лукашенко.Он рассказал об успешном возвращении миссии с МКС и предположил, что космонавты пригласят семью оленеводов, чтобы те увидели "величественное событие" - старт космического корабля.В январе президент встречался с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов. Тогда глава многодетной семьи оленеводов Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля они с супругой Зоей отметят 50-летие совместной жизни.

https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html

https://ria.ru/20240412/peskov-1939611085.html

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общество, ямал, россия, владимир путин, александр лукашенко, олег новицкий