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Путин пообещал оленеводу, что его внук увидит старт космического корабля - РИА Новости, 12.04.2024
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16:23 12.04.2024 (обновлено: 16:29 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/putin-1939656767.html
Путин пообещал оленеводу, что его внук увидит старт космического корабля
Путин пообещал оленеводу, что его внук увидит старт космического корабля - РИА Новости, 12.04.2024
Путин пообещал оленеводу, что его внук увидит старт космического корабля
Президент РФ Владимир Путин пообещал многодетному оленеводу с Ямала, что исполнит мечту его внука увидеть старт космического корабля. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:23
2024-04-12T16:29
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал многодетному оленеводу с Ямала, что исполнит мечту его внука увидеть старт космического корабля. Путин в присутствии белорусского лидера Александра Лукашенко и космонавтов Олега Новицкого и Марины Василевской поговорил по телефону с многодетной семьёй Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале. Он также поздравил главу семьи с золотой свадьбой. "Я знаю, что один из ваших внуков хочет посмотреть на старт космического корабля... И я обязательно организую, чтобы ваш внук увидел старт корабля", - сказал Путин. Глава государства также передал трубку своему белорусскому коллеге."Я также присоединяюсь к поздравлениям президента России. Поздравляю вас. Золотая свадьба редко бывает", - сказал Лукашенко.Он рассказал об успешном возвращении миссии с МКС и предположил, что космонавты пригласят семью оленеводов, чтобы те увидели "величественное событие" - старт космического корабля.В январе президент встречался с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов. Тогда глава многодетной семьи оленеводов Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля они с супругой Зоей отметят 50-летие совместной жизни.
https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html
https://ria.ru/20240412/peskov-1939611085.html
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общество, ямал, россия, владимир путин, александр лукашенко, олег новицкий
Общество, Ямал, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Олег Новицкий
Путин пообещал оленеводу, что его внук увидит старт космического корабля

Путин: внук многодетного оленевода увидит старт космического корабля

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал многодетному оленеводу с Ямала, что исполнит мечту его внука увидеть старт космического корабля.
Путин в присутствии белорусского лидера Александра Лукашенко и космонавтов Олега Новицкого и Марины Василевской поговорил по телефону с многодетной семьёй Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале. Он также поздравил главу семьи с золотой свадьбой.
«
"Я знаю, что один из ваших внуков хочет посмотреть на старт космического корабля... И я обязательно организую, чтобы ваш внук увидел старт корабля", - сказал Путин.
Глава государства также передал трубку своему белорусскому коллеге.
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"Я также присоединяюсь к поздравлениям президента России. Поздравляю вас. Золотая свадьба редко бывает", - сказал Лукашенко.
Он рассказал об успешном возвращении миссии с МКС и предположил, что космонавты пригласят семью оленеводов, чтобы те увидели "величественное событие" - старт космического корабля.
В январе президент встречался с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов. Тогда глава многодетной семьи оленеводов Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля они с супругой Зоей отметят 50-летие совместной жизни.
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