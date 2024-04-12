https://ria.ru/20240412/putin-1939590200.html

Путин и Лукашенко встретятся с космонавтами

Путин и Лукашенко встретятся с космонавтами - РИА Новости, 12.04.2024

Путин и Лукашенко встретятся с космонавтами

Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжит общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, также президенты встретятся с участниками 21-й... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:06

2024-04-12T13:06

2024-04-12T13:08

космос - риа наука

владимир путин

александр лукашенко

россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжит общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, также президенты встретятся с участниками 21-й экспедиции на МКС, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня президент Путин продолжит свое общение с президентом Лукашенко, который находится у нас с рабочим визитом. Они продолжат свои переговоры и также вместе два президента встретятся с космонавтами, участниками 21-й экспедиции на МКС", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что президенты встретятся с героем России Олегом Новицким и героем Белоруссии Мариной Василевской.

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939463735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков