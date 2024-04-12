https://ria.ru/20240412/putin-1939590200.html
Путин и Лукашенко встретятся с космонавтами
Путин и Лукашенко встретятся с космонавтами - РИА Новости, 12.04.2024
Путин и Лукашенко встретятся с космонавтами
Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжит общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, также президенты встретятся с участниками 21-й... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:06
2024-04-12T13:06
2024-04-12T13:08
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжит общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, также президенты встретятся с участниками 21-й экспедиции на МКС, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня президент Путин продолжит свое общение с президентом Лукашенко, который находится у нас с рабочим визитом. Они продолжат свои переговоры и также вместе два президента встретятся с космонавтами, участниками 21-й экспедиции на МКС", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что президенты встретятся с героем России Олегом Новицким и героем Белоруссии Мариной Василевской.
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939463735.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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космос - риа наука, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков
Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков
Путин и Лукашенко встретятся с космонавтами
Путин и Лукашенко встретятся с участниками 21-й экспедиции на МКС