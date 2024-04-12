https://ria.ru/20240412/putin-1939536241.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 12.04.2024

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (82%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:16

2024-04-12T10:16

2024-04-12T15:58

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (82%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большая часть (82%) респондентов ответила, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, восемь процентов скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 82% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, десять процентов россиян скорее не доверяют ему. Более половины (60%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 22% считают, что оно работает скорее плохо. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Половина опрошенных (50%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", семь процентов отдали бы голоса за КПРФ, восемь — за ЛДПР, четыре процента проголосовали бы за партию "Новые люди", три — за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 5-7 апреля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240411/chay-1939347911.html

https://realty.ria.ru/20240412/issledovanie-1939426861.html

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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество