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Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 13.04.2024
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19:53 12.04.2024 (обновлено: 00:08 13.04.2024)
https://ria.ru/20240412/pusk-1939703313.html
Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 13.04.2024
Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Российские военные выполнили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-12T19:53
2024-04-13T00:08
безопасность
россия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские военные выполнили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, сообщили в Минобороны.&quot;Двенадцатого апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, пуск провели в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов. Кроме того, целью было подтверждение стабильности ракет, находящихся на вооружении российской армии.В министерстве отметили, что все задачи удалось выполнить в полном объеме. Результаты свидетельствуют о высокой надежности отечественных ракет, обеспечивающих стратегическую безопасность страны.
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Пуск МБР с полигона Капустин Яр. Кадры Минобороны РФ
Минобороны публикует кадры пуска МБР с полигона Капустин Яр
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

РФ провела успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские военные выполнили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, сообщили в Минобороны.
«

"Двенадцатого апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", — подчеркнули в ведомстве.

Как уточняется, пуск провели в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов. Кроме того, целью было подтверждение стабильности ракет, находящихся на вооружении российской армии.
В министерстве отметили, что все задачи удалось выполнить в полном объеме. Результаты свидетельствуют о высокой надежности отечественных ракет, обеспечивающих стратегическую безопасность страны.
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