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Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 13.04.2024

Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Российские военные выполнили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-12T19:53

2024-04-12T19:53

2024-04-13T00:08

безопасность

россия

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские военные выполнили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, сообщили в Минобороны."Двенадцатого апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, пуск провели в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов. Кроме того, целью было подтверждение стабильности ракет, находящихся на вооружении российской армии.В министерстве отметили, что все задачи удалось выполнить в полном объеме. Результаты свидетельствуют о высокой надежности отечественных ракет, обеспечивающих стратегическую безопасность страны.

https://ria.ru/20240322/rvsn-1934946085.html

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Пуск МБР с полигона Капустин Яр. Кадры Минобороны РФ Минобороны публикует кадры пуска МБР с полигона Капустин Яр 2024-04-12T19:53 true PT1M02S

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безопасность, россия