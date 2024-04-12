Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали Пугачеву публично извиниться за свои ошибки - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 12.04.2024 (обновлено: 12:24 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/pugacheva-1939527009.html
В Госдуме призвали Пугачеву публично извиниться за свои ошибки
В Госдуме призвали Пугачеву публично извиниться за свои ошибки - РИА Новости, 12.04.2024
В Госдуме призвали Пугачеву публично извиниться за свои ошибки
Депутат Госдумы Сергей Соловьев призвал певицу Аллу Пугачеву публично извиниться за свои ошибки и антироссийскую позицию. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:39
2024-04-12T12:24
израиль
алла пугачева
стас михайлов
генеральная прокуратура рф
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939511246_0:0:2829:1591_1920x0_80_0_0_7317c9fc683e45e740dc2bd39ca3a902.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Соловьев призвал певицу Аллу Пугачеву публично извиниться за свои ошибки и антироссийскую позицию. "Будет ли выступать Пугачева перед российской аудиторией, зависит от Пугачевой. На мой взгляд, ей стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что именно в таком случае есть вероятность ее прощения народом России. "Однако очевидно, что выступления ее будут проходить уже на сценах второго порядка и точно не в эфирах главных российских телеканалов. Даже в случае прощения ее творческая судьба - закат, забвение, угасание", - добавил парламентарий. Ранее Пугачева в соцсети грубо ответила артисту Стасу Михайлову на критику по поводу ее отъезда из страны, сказав, что "не собираются нормальные люди возвращаться", "а если уж вернусь, ей богу, скажу, что думаю". Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина"), в ответ на это заявление, призвал признать ее иноагентом, чтобы она "не могла больше получать деньги из России". Депутат, член Комитета Госдумы по культуре Соловьев ранее также заявил РИА Новости, что Аллу Пугачеву внесут в реестр иноагентов, если будут законные основания. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее опубликовал документ, из которого следовало, что Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Артистка уехала осенью прошлого года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".
https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html
https://ria.ru/20240320/pugacheva-1934522628.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939511246_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_5e7a9544dad6a701b120fc9ae7083e22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, алла пугачева, стас михайлов, генеральная прокуратура рф, общество, госдума рф
Израиль, Алла Пугачева, Стас Михайлов, Генеральная прокуратура РФ, Общество, Госдума РФ
В Госдуме призвали Пугачеву публично извиниться за свои ошибки

Депутат Соловьев призвал Пугачеву публично извиниться за свои ошибки

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Соловьев призвал певицу Аллу Пугачеву публично извиниться за свои ошибки и антироссийскую позицию.
"Будет ли выступать Пугачева перед российской аудиторией, зависит от Пугачевой. На мой взгляд, ей стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ", - сказал он РИА Новости.
Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Макаревич* и Пугачева учат Россию жить
30 марта, 08:00
Депутат отметил, что именно в таком случае есть вероятность ее прощения народом России.
"Однако очевидно, что выступления ее будут проходить уже на сценах второго порядка и точно не в эфирах главных российских телеканалов. Даже в случае прощения ее творческая судьба - закат, забвение, угасание", - добавил парламентарий.
Ранее Пугачева в соцсети грубо ответила артисту Стасу Михайлову на критику по поводу ее отъезда из страны, сказав, что "не собираются нормальные люди возвращаться", "а если уж вернусь, ей богу, скажу, что думаю". Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина"), в ответ на это заявление, призвал признать ее иноагентом, чтобы она "не могла больше получать деньги из России".
Депутат, член Комитета Госдумы по культуре Соловьев ранее также заявил РИА Новости, что Аллу Пугачеву внесут в реестр иноагентов, если будут законные основания. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее опубликовал документ, из которого следовало, что Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.
Артистка уехала осенью прошлого года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".
Стас Михайлов - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Стас Михайлов ответил Пугачевой на ее хамское заявление о нем и России
20 марта, 17:00
 
ИзраильАлла ПугачеваСтас МихайловГенеральная прокуратура РФОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала