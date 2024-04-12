https://ria.ru/20240412/pugacheva-1939527009.html

В Госдуме призвали Пугачеву публично извиниться за свои ошибки

В Госдуме призвали Пугачеву публично извиниться за свои ошибки - РИА Новости, 12.04.2024

В Госдуме призвали Пугачеву публично извиниться за свои ошибки

Депутат Госдумы Сергей Соловьев призвал певицу Аллу Пугачеву публично извиниться за свои ошибки и антироссийскую позицию. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:39

2024-04-12T09:39

2024-04-12T12:24

израиль

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генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Соловьев призвал певицу Аллу Пугачеву публично извиниться за свои ошибки и антироссийскую позицию. "Будет ли выступать Пугачева перед российской аудиторией, зависит от Пугачевой. На мой взгляд, ей стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что именно в таком случае есть вероятность ее прощения народом России. "Однако очевидно, что выступления ее будут проходить уже на сценах второго порядка и точно не в эфирах главных российских телеканалов. Даже в случае прощения ее творческая судьба - закат, забвение, угасание", - добавил парламентарий. Ранее Пугачева в соцсети грубо ответила артисту Стасу Михайлову на критику по поводу ее отъезда из страны, сказав, что "не собираются нормальные люди возвращаться", "а если уж вернусь, ей богу, скажу, что думаю". Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина"), в ответ на это заявление, призвал признать ее иноагентом, чтобы она "не могла больше получать деньги из России". Депутат, член Комитета Госдумы по культуре Соловьев ранее также заявил РИА Новости, что Аллу Пугачеву внесут в реестр иноагентов, если будут законные основания. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее опубликовал документ, из которого следовало, что Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Артистка уехала осенью прошлого года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".

https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html

https://ria.ru/20240320/pugacheva-1934522628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, алла пугачева, стас михайлов, генеральная прокуратура рф, общество, госдума рф