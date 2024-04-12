https://ria.ru/20240412/pryzhok-1939694100.html

Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс

Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс - РИА Новости, 12.04.2024

Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс

Космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:53

2024-04-12T18:53

2024-04-12T21:31

наука

космос - риа наука

северный полюс

михаил корниенко

ил-76

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс, сообщили в компании RuVDS. "Парашютисты достигли лагеря", — говорится в публикации в Telegram-канале.В компании уточнили, что Корниенко, Лынник и Ефремов совершили прыжок на Северный полюс с высоты более десяти тысяч метров. Ранее стратонавты рассказали журналистам, что при прыжке с Ил-76 на высоте десяти тысяч метров температура воздуха составляет минус 55 градусов, а свободное падение космонавтов длится более двух минут.

https://ria.ru/20240204/kononenko-1925307916.html

северный полюс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, северный полюс, михаил корниенко, ил-76