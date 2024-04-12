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Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс - РИА Новости, 12.04.2024
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Наука
 
18:53 12.04.2024 (обновлено: 21:31 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/pryzhok-1939694100.html
Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс
Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс - РИА Новости, 12.04.2024
Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс
Космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:53
2024-04-12T21:31
наука
космос - риа наука
северный полюс
михаил корниенко
ил-76
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс, сообщили в компании RuVDS. &quot;Парашютисты достигли лагеря&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.В компании уточнили, что Корниенко, Лынник и Ефремов совершили прыжок на Северный полюс с высоты более десяти тысяч метров. Ранее стратонавты рассказали журналистам, что при прыжке с Ил-76 на высоте десяти тысяч метров температура воздуха составляет минус 55 градусов, а свободное падение космонавтов длится более двух минут.
https://ria.ru/20240204/kononenko-1925307916.html
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космос - риа наука, северный полюс, михаил корниенко, ил-76
Наука, Космос - РИА Наука, Северный полюс, Михаил Корниенко, Ил-76
Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс

RuVDS: Корниенко, Лынник и Ефремов первыми в мире совершили стратосферный прыжок

© RUVDS | Community/TelegramКосмонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс
Космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс
© RUVDS | Community/Telegram
Космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс, сообщили в компании RuVDS.
«

"Парашютисты достигли лагеря", — говорится в публикации в Telegram-канале.

В компании уточнили, что Корниенко, Лынник и Ефремов совершили прыжок на Северный полюс с высоты более десяти тысяч метров.
Ранее стратонавты рассказали журналистам, что при прыжке с Ил-76 на высоте десяти тысяч метров температура воздуха составляет минус 55 градусов, а свободное падение космонавтов длится более двух минут.
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