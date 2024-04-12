Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс
RuVDS: Корниенко, Лынник и Ефремов первыми в мире совершили стратосферный прыжок
© RUVDS | Community/TelegramКосмонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс
© RUVDS | Community/Telegram
Космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс, сообщили в компании RuVDS.
«
"Парашютисты достигли лагеря", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В компании уточнили, что Корниенко, Лынник и Ефремов совершили прыжок на Северный полюс с высоты более десяти тысяч метров.
Ранее стратонавты рассказали журналистам, что при прыжке с Ил-76 на высоте десяти тысяч метров температура воздуха составляет минус 55 градусов, а свободное падение космонавтов длится более двух минут.