https://ria.ru/20240412/prozorov-1939677422.html

Помощник раненного в Москве экс-сотрудника СБУ рассказал о его состоянии

Помощник раненного в Москве экс-сотрудника СБУ рассказал о его состоянии - РИА Новости, 12.04.2024

Помощник раненного в Москве экс-сотрудника СБУ рассказал о его состоянии

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого взорвали в пятницу в Москве, получает медицинскую помощь и чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:44

2024-04-12T17:44

2024-04-12T17:47

служба безопасности украины

москва

происшествия

василий прозоров

одесса

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого взорвали в пятницу в Москве, получает медицинскую помощь и чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости его помощник."Он сейчас в больнице, получает медицинскую помощь. У него есть ранения, но они, к счастью, не тяжелые, так что он в сознании, общается", - пояснил РИА Новости помощник.По его словам, Прозоров ждет визита следователей, которые опросят его на предмет произошедшего.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство, пострадал хозяин внедорожника.Василий Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014 году перевелся в Киев в центральный аппарат СБУ, служил в Антитеррористическом центре СБУ, неоднократно совершал командировки на Донбасс в зону так называемой "АТО". В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений киевского режима. По данным РИА Новости, в последние дни Прозоров занимался подготовкой фильма-расследования, посвященного событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

https://ria.ru/20240412/prozorov-1939660579.html

https://ria.ru/20230209/pokushenie-1850718671.html

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Кадры с места, где была взорвана машина, принадлежавшая бывшему подполковнику СБУ Прозорову Взорванная в Москве машина принадлежит бывшему подполковнику СБУ Прозорову, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости помощник Прозорова. Видео корреспондента РИА Новости с места. Машина Прозорова до сих пор оцеплена. Взрывотехники проверяют подорванный внедорожник, в котором находился бывший сотрудник СБУ Прозоров, передает корреспондент РИА Новости 2024-04-12T17:44 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

служба безопасности украины, москва, происшествия, василий прозоров, одесса