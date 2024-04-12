Рейтинг@Mail.ru
Помощник раненного в Москве экс-сотрудника СБУ рассказал о его состоянии - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 12.04.2024 (обновлено: 17:47 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/prozorov-1939677422.html
Помощник раненного в Москве экс-сотрудника СБУ рассказал о его состоянии
Помощник раненного в Москве экс-сотрудника СБУ рассказал о его состоянии - РИА Новости, 12.04.2024
Помощник раненного в Москве экс-сотрудника СБУ рассказал о его состоянии
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого взорвали в пятницу в Москве, получает медицинскую помощь и чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:44
2024-04-12T17:47
служба безопасности украины
москва
происшествия
василий прозоров
одесса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939657052_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9308c1834949ede6887e9387029d825f.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого взорвали в пятницу в Москве, получает медицинскую помощь и чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости его помощник."Он сейчас в больнице, получает медицинскую помощь. У него есть ранения, но они, к счастью, не тяжелые, так что он в сознании, общается", - пояснил РИА Новости помощник.По его словам, Прозоров ждет визита следователей, которые опросят его на предмет произошедшего.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство, пострадал хозяин внедорожника.Василий Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014 году перевелся в Киев в центральный аппарат СБУ, служил в Антитеррористическом центре СБУ, неоднократно совершал командировки на Донбасс в зону так называемой "АТО". В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений киевского режима. По данным РИА Новости, в последние дни Прозоров занимался подготовкой фильма-расследования, посвященного событиям 2 мая 2014 года в Одессе.
https://ria.ru/20240412/prozorov-1939660579.html
https://ria.ru/20230209/pokushenie-1850718671.html
москва
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места, где была взорвана машина, принадлежавшая бывшему подполковнику СБУ Прозорову
Взорванная в Москве машина принадлежит бывшему подполковнику СБУ Прозорову, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости помощник Прозорова. Видео корреспондента РИА Новости с места. Машина Прозорова до сих пор оцеплена. Взрывотехники проверяют подорванный внедорожник, в котором находился бывший сотрудник СБУ Прозоров, передает корреспондент РИА Новости
2024-04-12T17:44
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939657052_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ba7d670d913da48b677bea1d66b435e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба безопасности украины, москва, происшествия, василий прозоров, одесса
Служба безопасности Украины, Москва, Происшествия, Василий Прозоров, Одесса
Помощник раненного в Москве экс-сотрудника СБУ рассказал о его состоянии

Экс-подполковник СБУ, раненный при взрыве машины, чувствует себя нормально

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого взорвали в пятницу в Москве, получает медицинскую помощь и чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости его помощник.
"Он сейчас в больнице, получает медицинскую помощь. У него есть ранения, но они, к счастью, не тяжелые, так что он в сознании, общается", - пояснил РИА Новости помощник.
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров о том, почему решил перейти на сторону России в 2014 году - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Экс-подполковник СБУ рассказал, почему перешел на сторону России
Вчера, 16:35
По его словам, Прозоров ждет визита следователей, которые опросят его на предмет произошедшего.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство, пострадал хозяин внедорожника.
Василий Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014 году перевелся в Киев в центральный аппарат СБУ, служил в Антитеррористическом центре СБУ, неоднократно совершал командировки на Донбасс в зону так называемой "АТО". В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений киевского режима. По данным РИА Новости, в последние дни Прозоров занимался подготовкой фильма-расследования, посвященного событиям 2 мая 2014 года в Одессе.
Силовики обнаружили тайник с оружием для покушения на экс-сотрудника СБ Украины Прозорова - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-офицера СБУ Прозорова
9 февраля 2023, 08:46
 
Служба безопасности УкраиныМоскваПроисшествияВасилий ПрозоровОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала