https://ria.ru/20240412/prozorov-1939660579.html

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему перешел на сторону России

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему перешел на сторону России - РИА Новости, 12.04.2024

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему перешел на сторону России

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, автомобиль которого взорвался в Москве в пятницу, рассказал РИА Новости, что решил перейти на сторону России еще в 2014... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:35

2024-04-12T16:35

2024-04-12T19:06

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, автомобиль которого взорвался в Москве в пятницу, рассказал РИА Новости, что решил перейти на сторону России еще в 2014 году, сразу после переворота в Киеве, так как хотел бороться с новой незаконной властью "всеми способами". Прозоров дал интервью РИА Новости буквально за пару дней до покушения в связи с приближающейся десятой годовщиной так называемой "АТО" - операции, развязанной киевским режимом против населения собственной страны. "Четко понимал, что мне с этой властью не по пути", - сказал собеседник агентства, добавив, что всерьез подумывал переезжать с семьей в Крым. На тот момент он работал в Управлении СБУ по Запорожской области в подразделении по охране гостайны. Однако объявленная и. о. президента Украины Александром Турчиновым "антитеррористическая операция" на Донбассе внесла коррективы в планы Прозорова. "С начала "антитеррористической операции" (13 апреля - ред.) стал расширяться штат Антитеррористического центра СБУ. И буквально через неделю после объявления Турчиновым АТО мне позвонили друзья из Киева, коллеги, сослуживцы, которые предложили перевестись в Киев, в центральный аппарат СБУ, как раз в антитеррористический центр", - сказал бывший подполковник спецслужбы. По его словам, военная операция Киева против востока Украины требовала большого количества сотрудников, а в Антитеррористическом центре СБУ на тот момент такого количества не было, особенно после Майдана, когда многие сотрудники, не согласные с переворотом, ушли со службы. "Естественно, я прекрасно осознавал, что война эта начнется, война будет серьезной… А тут представилась такая возможность попасть в самый центр принятия решений украинской власти, как раз проводящей отток. И поскольку я решил бороться с этой властью доступными мне способами, я дал согласие на перевод в Киев", - вспоминает Прозоров. Уже из Киева он "через имеющиеся связи в Москве вышел на представителей российских спецслужб и предложил им сотрудничество". "Получил согласие. Сошлись все карты в моих руках. Я перевелся в Киев, это были уже двадцатые числа апреля 2014 года. И с самых же первых дней стал работать, предоставлять информацию спецслужбам Российской Федерации", - вспоминает он. Уже после майских праздников Прозоров поехал в свою первую ротацию, в зону проведения операции на Донбасс, под Славянск. "Последующие события только убедили меня в том, что я выбрал правильное решение, правильный путь. Нельзя было по-другому с этой властью, надо было бороться. Потому что сама эта власть с самого начала не оставила даже для себя другого пути решения вопросов, кроме как утопить эти, скажем, регионы в крови", - сказал собеседник агентства.Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют

https://ria.ru/20240412/podpole-1939535897.html

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Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров о том, почему решил перейти на сторону России в 2014 году Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, автомобиль которого взорвался в Москве в пятницу, буквально за пару дней до этого дал интервью РИА Новости. Прозоров в том числе рассказал, почему решил перейти на сторону России в 2014 году - так как хотел бороться с новой незаконной властью "всеми способами". 2024-04-12T16:35 true PT2M38S

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киев, украина, донбасс, василий прозоров, александр турчинов, служба безопасности украины, в мире