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Сериков дал старт проекту "Липецкая промышленность для Победы"

Сериков дал старт проекту "Липецкая промышленность для Победы" - РИА Новости, 12.04.2024

Сериков дал старт проекту "Липецкая промышленность для Победы"

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимиров Сериков в пятницу провел встречу с предпринимателями региона, во время которой дал старт проекту... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:20

2024-04-12T16:20

2024-04-12T21:24

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимиров Сериков в пятницу провел встречу с предпринимателями региона, во время которой дал старт проекту "Липецкая промышленность для Победы", сообщает пресс-служба регионального парламента. Проект будет проходить при поддержке Липецкого областного Совета депутатов. Его идея – объединить представителей бизнеса со всего региона для изготовления комплектующих для нужд фронта. Спикер регионального собрания предложил аккумулировать все запросы, которые поступают к депутатам и решать их совместно с региональными бизнесменами. "Каждый предприниматель на базе своего производства может организовать изготовление того, что необходимо нашим ребятам. Это может быть мелкая деталь, которая в дальнейшем будет использована крупными производствами или волонтерами. К нам часто обращаются с таким запросом. Необходимо создать несерийное изготовление необходимых комплектующих, которые невозможно приобрести в свободном доступе. Это могут быть рамы, ленточки для самодельных дронов и многое другое", - цитирует пресс-служба Серикова. По просьбе спикера облсовета одно из предприятий Елецкого района начало изготовление станков для нарезания лент из ткани. В дальнейшем этот материал волонтеры региона используют для плетения маскировочных сетей. Раньше они делали это вручную, но теперь их процесс стал намного быстрее и легче. В ходе обсуждения депутатского проекта некоторые предприниматели высказали желание поучаствовать в общем деле. В ближайшее время спикер облсовета проведет ряд рабочих встреч, на которых будет сформирован пул неравнодушных промышленников.

https://ria.ru/20240321/diviziony-1934716823.html

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Алёна Пава

елецкий район, липецкая область, сво, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"