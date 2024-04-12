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Сериков дал старт проекту "Липецкая промышленность для Победы" - РИА Новости, 12.04.2024
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Липецкая область
 
16:20 12.04.2024 (обновлено: 21:24 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/proekt-1939653978.html
Сериков дал старт проекту "Липецкая промышленность для Победы"
Сериков дал старт проекту "Липецкая промышленность для Победы" - РИА Новости, 12.04.2024
Сериков дал старт проекту "Липецкая промышленность для Победы"
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимиров Сериков в пятницу провел встречу с предпринимателями региона, во время которой дал старт проекту... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:20
2024-04-12T21:24
липецкая область
елецкий район
липецкая область
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимиров Сериков в пятницу провел встречу с предпринимателями региона, во время которой дал старт проекту "Липецкая промышленность для Победы", сообщает пресс-служба регионального парламента. Проект будет проходить при поддержке Липецкого областного Совета депутатов. Его идея – объединить представителей бизнеса со всего региона для изготовления комплектующих для нужд фронта. Спикер регионального собрания предложил аккумулировать все запросы, которые поступают к депутатам и решать их совместно с региональными бизнесменами. "Каждый предприниматель на базе своего производства может организовать изготовление того, что необходимо нашим ребятам. Это может быть мелкая деталь, которая в дальнейшем будет использована крупными производствами или волонтерами. К нам часто обращаются с таким запросом. Необходимо создать несерийное изготовление необходимых комплектующих, которые невозможно приобрести в свободном доступе. Это могут быть рамы, ленточки для самодельных дронов и многое другое", - цитирует пресс-служба Серикова. По просьбе спикера облсовета одно из предприятий Елецкого района начало изготовление станков для нарезания лент из ткани. В дальнейшем этот материал волонтеры региона используют для плетения маскировочных сетей. Раньше они делали это вручную, но теперь их процесс стал намного быстрее и легче. В ходе обсуждения депутатского проекта некоторые предприниматели высказали желание поучаствовать в общем деле. В ближайшее время спикер облсовета проведет ряд рабочих встреч, на которых будет сформирован пул неравнодушных промышленников.
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елецкий район, липецкая область, сво, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Липецкая область, Елецкий район, Липецкая область, СВО, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"

Сериков дал старт проекту "Липецкая промышленность для Победы"

© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовПредседатель Липецкого областного Совета депутатов Владимиров Сериков
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимиров Сериков
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимиров Сериков
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимиров Сериков в пятницу провел встречу с предпринимателями региона, во время которой дал старт проекту "Липецкая промышленность для Победы", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Проект будет проходить при поддержке Липецкого областного Совета депутатов. Его идея – объединить представителей бизнеса со всего региона для изготовления комплектующих для нужд фронта. Спикер регионального собрания предложил аккумулировать все запросы, которые поступают к депутатам и решать их совместно с региональными бизнесменами.
«
"Каждый предприниматель на базе своего производства может организовать изготовление того, что необходимо нашим ребятам. Это может быть мелкая деталь, которая в дальнейшем будет использована крупными производствами или волонтерами. К нам часто обращаются с таким запросом. Необходимо создать несерийное изготовление необходимых комплектующих, которые невозможно приобрести в свободном доступе. Это могут быть рамы, ленточки для самодельных дронов и многое другое", - цитирует пресс-служба Серикова.
По просьбе спикера облсовета одно из предприятий Елецкого района начало изготовление станков для нарезания лент из ткани. В дальнейшем этот материал волонтеры региона используют для плетения маскировочных сетей. Раньше они делали это вручную, но теперь их процесс стал намного быстрее и легче.
В ходе обсуждения депутатского проекта некоторые предприниматели высказали желание поучаствовать в общем деле. В ближайшее время спикер облсовета проведет ряд рабочих встреч, на которых будет сформирован пул неравнодушных промышленников.
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