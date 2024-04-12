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На Камчатке вынесли приговор управляющему кафе за избиение официантки - РИА Новости, 12.04.2024
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06:33 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/prigovor-1939497290.html
На Камчатке вынесли приговор управляющему кафе за избиение официантки
На Камчатке вынесли приговор управляющему кафе за избиение официантки - РИА Новости, 12.04.2024
На Камчатке вынесли приговор управляющему кафе за избиение официантки
Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор в отношении управляющего кафе в поселке Сокоч Елизовского района, который в августе 2023 года жестоко... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T06:33
2024-04-12T06:33
происшествия
краснодарский край
петропавловск-камчатский
елизовский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор в отношении управляющего кафе в поселке Сокоч Елизовского района, который в августе 2023 года жестоко избил официантку, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк. "41-летний житель Краснодарского края, приехавший в регион на заработки, признан виновным в покушении на убийство женщины в кафе (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщила Денисюк. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, раны и кровоподтеки. Часть лицевых мышц оказалась парализована. Подсудимый свою вину в полном объеме не признал, указал, что женщина сама его спровоцировала, а "легкие удары" он нанес ей в воспитательных целях. Установлено, что 15 августа 2023 года в помещении кафе поселка Сокоч между 41-летний управляющим заведения, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудницей указанного заведения произошел конфликт. С целью убийства мужчина взял три ножа, которые спрятал в одежде, и продолжил высказывать претензии женщине. Затем обвиняемый с силой нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшей. Применять ножи он не стал. Довести умысел до конца мужчине не дали свидетели. После этого он скрылся с места происшествия, а видеозапись жестокого избиения официантки попала в социальные сети. Подозреваемого задержали спустя несколько часов. На допросе он утверждал, что не виновен в произошедшем. Выяснилось, что ранее мужчина проживал в Краснодарском крае и был судим за подобное преступление.
https://ria.ru/20240411/shabutdinov-1939429138.html
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происшествия, краснодарский край, петропавловск-камчатский, елизовский район
Происшествия, Краснодарский край, Петропавловск-Камчатский, Елизовский район
На Камчатке вынесли приговор управляющему кафе за избиение официантки

На Камчатке управляющему кафе, избившему официантку, дали восемь лет колонии

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор в отношении управляющего кафе в поселке Сокоч Елизовского района, который в августе 2023 года жестоко избил официантку, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк.
«
"41-летний житель Краснодарского края, приехавший в регион на заработки, признан виновным в покушении на убийство женщины в кафе (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщила Денисюк.
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Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, раны и кровоподтеки. Часть лицевых мышц оказалась парализована. Подсудимый свою вину в полном объеме не признал, указал, что женщина сама его спровоцировала, а "легкие удары" он нанес ей в воспитательных целях.
Установлено, что 15 августа 2023 года в помещении кафе поселка Сокоч между 41-летний управляющим заведения, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудницей указанного заведения произошел конфликт. С целью убийства мужчина взял три ножа, которые спрятал в одежде, и продолжил высказывать претензии женщине. Затем обвиняемый с силой нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшей. Применять ножи он не стал.
Довести умысел до конца мужчине не дали свидетели. После этого он скрылся с места происшествия, а видеозапись жестокого избиения официантки попала в социальные сети. Подозреваемого задержали спустя несколько часов. На допросе он утверждал, что не виновен в произошедшем. Выяснилось, что ранее мужчина проживал в Краснодарском крае и был судим за подобное преступление.
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