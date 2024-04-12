https://ria.ru/20240412/prigovor-1939497290.html

На Камчатке вынесли приговор управляющему кафе за избиение официантки

На Камчатке вынесли приговор управляющему кафе за избиение официантки - РИА Новости, 12.04.2024

На Камчатке вынесли приговор управляющему кафе за избиение официантки

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор в отношении управляющего кафе в поселке Сокоч Елизовского района, который в августе 2023 года жестоко... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T06:33

2024-04-12T06:33

2024-04-12T06:33

происшествия

краснодарский край

петропавловск-камчатский

елизовский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор в отношении управляющего кафе в поселке Сокоч Елизовского района, который в августе 2023 года жестоко избил официантку, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк. "41-летний житель Краснодарского края, приехавший в регион на заработки, признан виновным в покушении на убийство женщины в кафе (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщила Денисюк. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, раны и кровоподтеки. Часть лицевых мышц оказалась парализована. Подсудимый свою вину в полном объеме не признал, указал, что женщина сама его спровоцировала, а "легкие удары" он нанес ей в воспитательных целях. Установлено, что 15 августа 2023 года в помещении кафе поселка Сокоч между 41-летний управляющим заведения, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудницей указанного заведения произошел конфликт. С целью убийства мужчина взял три ножа, которые спрятал в одежде, и продолжил высказывать претензии женщине. Затем обвиняемый с силой нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшей. Применять ножи он не стал. Довести умысел до конца мужчине не дали свидетели. После этого он скрылся с места происшествия, а видеозапись жестокого избиения официантки попала в социальные сети. Подозреваемого задержали спустя несколько часов. На допросе он утверждал, что не виновен в произошедшем. Выяснилось, что ранее мужчина проживал в Краснодарском крае и был судим за подобное преступление.

https://ria.ru/20240411/shabutdinov-1939429138.html

https://ria.ru/20231226/prigovor-1918312620.html

краснодарский край

петропавловск-камчатский

елизовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, петропавловск-камчатский, елизовский район