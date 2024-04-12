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Корреспондент сайта РИА Новости стала призером премии "Лохматый Оскар" - РИА Новости, 12.04.2024
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20:29 12.04.2024 (обновлено: 20:38 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/premiya-1939709130.html
Корреспондент сайта РИА Новости стала призером премии "Лохматый Оскар"
Корреспондент сайта РИА Новости стала призером премии "Лохматый Оскар" - РИА Новости, 12.04.2024
Корреспондент сайта РИА Новости стала призером премии "Лохматый Оскар"
Корреспондент объединенной редакции сайта РИА Новости (ria.ru) Дарья Юдкина стала одним из двух золотых призеров международной премии "Мой ласковый и нужный... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:29
2024-04-12T20:38
зеленоградск
россия
калининградская область
владимир соловьев (телеведущий)
дмитрий киселев
союз журналистов россии
новости агентства
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Корреспондент объединенной редакции сайта РИА Новости (ria.ru) Дарья Юдкина стала одним из двух золотых призеров международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар"), награду в творческой номинации ей вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Церемония награждения лауреатов "Лохматого Оскара" в творческой номинации, которая прошла в пятницу в городе Зеленоградске Калининградской области, транслировалась на сайте проекта. "То, что написала Дарья – это о том, как в социальных сетях склоняют молодых людей к издевательствам над животными... Вы получаете (за эту работу) наш второй первый приз", – сказал Соловьев, обращаясь к победительнице. Глава СЖР признался, что за несколько дней до церемонии рассказал своему давнему другу, генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву о том, что будет вручать награду корреспонденту объединенной редакции ria.ru. "Он передал вам свои поздравления", – добавил Соловьев. Юдкина поблагодарила организаторов за высокую оценку своей работы. "Это невероятная возможность – понять, насколько важный вклад ты вносишь в зоозащитную деятельность", – сказала она. Комментируя РИА Новости свое участие в проекте "Лохматый Оскар", она отметила, что "очень трепетно" относится к проблематике защиты животных. "У меня три кота, а в детстве была еще собака. Я очень люблю животных, и считаю, что относиться к ним всем - домашним, сельскохозяйственным, диким - человек должен с уважением и должной ответственностью... Чаще всего именно медийное освещение помогает менять ситуацию в этой сфере, решать проблемы, которые не решались месяцами", – сказала Юдкина. Она разделила первое место с собкором ТВЦ в Крыму Никитой Васильевым, снявшим репортаж о том, как спасают животных в зоне боевых действий. Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь" учреждена в Зеленоградске в 2019 году. Номинантами этой премии становятся животные, совершившие важные и достойные поступки. Также предусмотрена номинация "В ответе за тех..." для зоозащитников и творческая номинация для журналистов и блогеров, освещающих тематику ответственного отношения к окружающему миру.
https://ria.ru/20240115/kot-1921391033.html
https://ria.ru/20240327/alksnis-1936245656.html
https://ria.ru/20240327/nagrada-1936262304.html
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россия
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Наталья Макарова
Наталья Макарова
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зеленоградск, россия, калининградская область, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев, союз журналистов россии, новости агентства
Зеленоградск, Россия, Калининградская область, Владимир Соловьев (телеведущий), Дмитрий Киселев, Союз журналистов России, Новости агентства
Корреспондент сайта РИА Новости стала призером премии "Лохматый Оскар"

Корреспондент сайта РИА Новости Юдкина стала призером премии "Лохматый Оскар"

© Лохматый ОскарКорреспондент объединенной редакции сайта РИА Новости Дарья Юдкина
Корреспондент объединенной редакции сайта РИА Новости Дарья Юдкина
© Лохматый Оскар
Корреспондент объединенной редакции сайта РИА Новости Дарья Юдкина
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Корреспондент объединенной редакции сайта РИА Новости (ria.ru) Дарья Юдкина стала одним из двух золотых призеров международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар"), награду в творческой номинации ей вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Церемония награждения лауреатов "Лохматого Оскара" в творческой номинации, которая прошла в пятницу в городе Зеленоградске Калининградской области, транслировалась на сайте проекта.
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"То, что написала Дарья – это о том, как в социальных сетях склоняют молодых людей к издевательствам над животными... Вы получаете (за эту работу) наш второй первый приз", – сказал Соловьев, обращаясь к победительнице.
Глава СЖР признался, что за несколько дней до церемонии рассказал своему давнему другу, генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву о том, что будет вручать награду корреспонденту объединенной редакции ria.ru. "Он передал вам свои поздравления", – добавил Соловьев.
Юдкина поблагодарила организаторов за высокую оценку своей работы. "Это невероятная возможность – понять, насколько важный вклад ты вносишь в зоозащитную деятельность", – сказала она.
Комментируя РИА Новости свое участие в проекте "Лохматый Оскар", она отметила, что "очень трепетно" относится к проблематике защиты животных. "У меня три кота, а в детстве была еще собака. Я очень люблю животных, и считаю, что относиться к ним всем - домашним, сельскохозяйственным, диким - человек должен с уважением и должной ответственностью... Чаще всего именно медийное освещение помогает менять ситуацию в этой сфере, решать проблемы, которые не решались месяцами", – сказала Юдкина.
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Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь" учреждена в Зеленоградске в 2019 году. Номинантами этой премии становятся животные, совершившие важные и достойные поступки. Также предусмотрена номинация "В ответе за тех..." для зоозащитников и творческая номинация для журналистов и блогеров, освещающих тематику ответственного отношения к окружающему миру.
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ЗеленоградскРоссияКалининградская областьВладимир Соловьев (телеведущий)Дмитрий КиселевСоюз журналистов РоссииНовости агентства
 
 
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